Церковний календар на грудень 2025 року: коли святкуємо Миколая та Різдво

Свята у церковному календарі на грудень 2025 року

Грудень 2025 року – особливий місяць у православному календарі, оскільки він завершує календарний рік і містить одне з головних християнських свят – Різдво Христове. Окрім цього, віряни святкують День Святителя Миколая та вшановують пам'ять багатьох важливих святих.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар. Це означає, що всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше від староюліанського стилю.

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік головних свят у грудні 2025 року за новим календарем.

Головні церковні свята у грудні 2025 року

6 грудня – День святителя Миколая Чудотворця.

День святителя Миколая Чудотворця. 9 грудня – Зачаття Пресвятої Богородиці праведною Анною.

Зачаття Пресвятої Богородиці праведною Анною. 24 грудня – Навечір'я Різдва Христового (Святий Вечір). Це останній день Різдвяного посту.

Навечір'я Різдва Христового (Святий Вечір). Це останній день Різдвяного посту. 25 грудня – Різдво Христове. Головне свято, присвячене народженню Ісуса Христа.

Різдво Христове. Головне свято, присвячене народженню Ісуса Христа. 31 грудня – День преподобної Меланії.

Перелік свят у церковному календарі на грудень 2025 року: