Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Церковний календар на грудень 2025 року: коли святкуємо Миколая та Різдво

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Церковний календар на грудень 2025 року: коли святкуємо Миколая та Різдво
25 грудня – Різдво Христове
колаж: glavcom.ua

Свята у церковному календарі на грудень 2025 року

Грудень 2025 року – особливий місяць у православному календарі, оскільки він завершує календарний рік і містить одне з головних християнських свят – Різдво Христове. Окрім цього, віряни святкують День Святителя Миколая та вшановують пам'ять багатьох важливих святих.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар. Це означає, що всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше від староюліанського стилю.

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік головних свят у грудні 2025 року за новим календарем.

Головні церковні свята у грудні 2025 року

Церковний календар на грудень 2025 року: коли святкуємо Миколая та Різдво фото 1
  • 6 грудня – День святителя Миколая Чудотворця.
  • 9 грудня – Зачаття Пресвятої Богородиці праведною Анною.
  • 24 грудня – Навечір'я Різдва Христового (Святий Вечір). Це останній день Різдвяного посту.
  • 25 грудня – Різдво Христове. Головне свято, присвячене народженню Ісуса Христа.
  • 31 грудня – День преподобної Меланії.

Перелік свят у церковному календарі на грудень 2025 року:

Дата

Православне свято
1 грудня святого пророка Наума
2 грудня

святого пророка Авакума

3 грудня

святого пророка Софонії
4 грудня

святої великомучениці Варвари: святого преподобного Дамаскина
5 грудня святого преподобного Сави Освященного

6 грудня

Святого Миколая,

архієпископа Мир Лікійських

7 грудня

святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського
8 грудня святого преподобного Патапія

9 грудня

Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці

10 грудня

святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа
11 грудня святого преподобного Даниїла Стовпника

12 грудня

святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського
13 грудня святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста
14 грудня святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка
15 грудня святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла
16 грудня святого пророка Аггея
17 грудня

святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла
18 грудня святого мученика Севастіяна і дружини його
19 грудня

святого мученика Боніфатія
20 грудня святого священномученика Ігнатія Богоносця
21 грудня святої мучениці Юліани

22 грудня

святої великомучениці Анастасії
23 грудня святих 10 мучеників Критських

24 грудня

Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового);

святих Отців; святого преподобномученика Євгенія

25 грудня

Різдво Христове
26 грудня Собор Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника

27 грудня

святого апостола первомученика і архідиякона Стефана
28 грудня

святих 2000 мучеників спалених у Никодимії
29 грудня святих дітей, вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла
30 грудня святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера

31 грудня

святих і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього; преподобної Меланії Римлянки

Читайте також:

Теги: свята свято релігія традиції православна церква календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2025: традиції та молитва
25 жовтня, 22:25
Радіодиктант 2025: текст містив складні слова та діалектизми
Радіодиктант національної єдності: топ-10 слів, які могли заплутати учасників
27 жовтня, 14:59
15 листопада – початок Різдвяного посту
Церковний календар на листопад 2025: початок Різдвяного посту та коли святкуємо дні ангела Катерини і Андрія
28 жовтня, 20:00
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва
3 листопада, 21:43
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2025: традиції та молитва
10 листопада, 20:45
Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2025: традиції та молитва
13 листопада, 22:00
Венс і його дружина потрапили у скандал
Бажання віцепрезидента США перетворити дружину на католичку викликало обурення суспільства
3 листопада, 16:16
Острів Антикітера платить £15 000
Мальовничий грецький острів готовий платити за переїзд
11 листопада, 17:27

Суспільство

25 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Повербанк чи павербанк? Мовознавиця пояснила, як правильно
Повербанк чи павербанк? Мовознавиця пояснила, як правильно
Яке релігійне свято відзначається 25 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 листопада 2025: традиції та молитва
Церковний календар на грудень 2025 року: коли святкуємо Миколая та Різдво
Церковний календар на грудень 2025 року: коли святкуємо Миколая та Різдво
Оголошено примусову евакуацію дітей з небезпечних районів Запорізької та Донецької областей
Оголошено примусову евакуацію дітей з небезпечних районів Запорізької та Донецької областей
За тиждень ДТЕК повернув світло 800 тисячам родин після ворожих атак
За тиждень ДТЕК повернув світло 800 тисячам родин після ворожих атак

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua