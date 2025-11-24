Церковний календар на грудень 2025 року: коли святкуємо Миколая та Різдво
Свята у церковному календарі на грудень 2025 року
Грудень 2025 року – особливий місяць у православному календарі, оскільки він завершує календарний рік і містить одне з головних християнських свят – Різдво Христове. Окрім цього, віряни святкують День Святителя Миколая та вшановують пам'ять багатьох важливих святих.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар. Це означає, що всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше від староюліанського стилю.
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік головних свят у грудні 2025 року за новим календарем.
Головні церковні свята у грудні 2025 року
- 6 грудня – День святителя Миколая Чудотворця.
- 9 грудня – Зачаття Пресвятої Богородиці праведною Анною.
- 24 грудня – Навечір'я Різдва Христового (Святий Вечір). Це останній день Різдвяного посту.
- 25 грудня – Різдво Христове. Головне свято, присвячене народженню Ісуса Христа.
- 31 грудня – День преподобної Меланії.
Перелік свят у церковному календарі на грудень 2025 року:
|
Дата
|
Православне свято
|1 грудня
|святого пророка Наума
|2 грудня
|
святого пророка Авакума
|
3 грудня
|
святого пророка Софонії
|4 грудня
|
святої великомучениці Варвари: святого преподобного Дамаскина
|5 грудня
|святого преподобного Сави Освященного
|
6 грудня
|
Святого Миколая,
архієпископа Мир Лікійських
|
7 грудня
|
святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського
|8 грудня
|святого преподобного Патапія
|
9 грудня
|
Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці
|
10 грудня
|
святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа
|11 грудня
|святого преподобного Даниїла Стовпника
|
12 грудня
|
святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського
|13 грудня
|святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста
|14 грудня
|святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка
|15 грудня
|святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла
|16 грудня
|святого пророка Аггея
|17 грудня
|
святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла
|18 грудня
|святого мученика Севастіяна і дружини його
|19 грудня
|
святого мученика Боніфатія
|20 грудня
|святого священномученика Ігнатія Богоносця
|21 грудня
|святої мучениці Юліани
|
22 грудня
|
святої великомучениці Анастасії
|23 грудня
|святих 10 мучеників Критських
|
24 грудня
|
Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового);святих Отців; святого преподобномученика Євгенія
|
25 грудня
|
Різдво Христове
|26 грудня
|Собор Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника
|
27 грудня
|
святого апостола первомученика і архідиякона Стефана
|28 грудня
|
святих 2000 мучеників спалених у Никодимії
|29 грудня
|святих дітей, вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла
|30 грудня
|святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера
|
31 грудня
|
святих і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього; преподобної Меланії Римлянки
