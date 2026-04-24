Конопля потрапив у сферу інтересів гранда Серії А – ЗМІ

Юхим Конопля може стати одноклубником Артема Довбика
фото: ФК Шахтар

Контракт захисника з «Шахтарем» закінчується 30 вересня

Захисник «Шахтаря» та збірної України Юхим Конопля може перейти до клубу Серії А «Роми». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Diretta Calcio Mercato.  

Інтерес «Роми» до Коноплі: що відомо

Римський клуб перебуває у пошуках захисника на правий фланг та вже мав перші контакти з українським гравцем. «Рома» вважає варіант з Коноплею економічно вигідним – підписання гравця може обійтися без значних витрат, оскільки наближається термін закінчення його контракту із «Шахтарем».

«Рома», за яку виступає український форвард Артем Довбик, розглядає Коноплю як заміну Зеки Челіку, який близький до відходу з клубу в літнє трансферне вікно.

Конопля раніше остаточно відмовився від продовження контракту з «гірниками» з річною зарплатою 800 тисяч євро. Чинний контракт захисника із «Шахтарем» закінчується 30 вересня 2026 року.

Раніше інтерес до Юхима виявляли «Аякс», «Евертон», «Вердер», «Севілья», а також повідомлялося про зацікавленість з боку «Торіно», «Фіорентини» та «Валенсії».

У нинішньому сезоні Конопля сумарно провів 27 матчів за «Шахтар» у всіх турнірах. В його активі 2 голи та 4 результативні передачі.

«Рома» посідає 6-е місце у турнірній таблиці Серії А і веде боротьбу за путівку до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що раніше Конопля опинився в сфері інтересів ще одного італійського клубу «Сассуоло». Також інтерес до флангового оборонця приписували клубу з Німеччини.

