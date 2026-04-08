Нападник збірної України достроково завершив сезон

Антон Федорців
Владислав Ванат надовго потрапив у лазарет
фото: Ла Ліга

Травма українця виявилася доволі серйозною

Форвард іспанської «Жирони» Владислав Ванат вибув до кінця нинішнього сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Червоно-білі» розкрили діагноз нападника. Ванат ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.

Неприємний для Ваната епізод трапився у минулому турі іспанської Ла Ліги. Нападник вів боротьбу з оборонцем «Вільярреала» Пау Наварро та раптово сповільнив біг. Він сів на газон і зачекав на медичну допомогу, але продовжити поєдинок не зміг.

Владислав Ванат у сезоні 2025/26

Українець приєднався до «Жирони» під завісу літнього трансферного вікна. Київське «Динамо» отримало за нападника 15 млн євро.

З того часу Ванат зіграв за «червоно-білих» 29 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і дві результативні передачі. Статистика в «Динамо» до переходу – сім матчів, три м'ячі, два асисти.

«Жирона» в сезоні 2025/26

«Червоно-білі» продовжують виступи лише в чемпіонаті Іспанії. Наразі в активі команди Мічела 37 очок. «Жирона» посідає 12-те місце та за вісім турів до кінця сезону на вісім пунктів випереджає зону вильоту.

Натомість в Кубку Іспанії «червоно-білі» сенсаційно вилетіли ще на стадії 1/32 фіналу. Кривдником Ваната й компанії став скромний колектив «Оуренсе», якому «Жирона» поступилася на виїзді (2:3).

До слова, українець Ілля Забарний провів ювілейний поєдинок у провідних чемпіонатах Європи. Центрбек тепер має за плечима сотню матчів у першостях Англії та Франції. До слова, в українській Прем'єр-лізі він зіграв лише півсотні поєдинків.

Нагадаємо, керманич «Жирони» Мічел потрапив на радар амстердамського «Аякса». Ініціатива запрошенняіспанця належить новому спортивному директору нідерландського гранда Йорді Кройфу. Профіль тренера відповідає ігровій філософії гранда.

«Челсі» розгляне варіант із орендою коштовного новачка минулого літа
Юний хавбек «Реала» побив рекорд легендарного Рауля
Пішов з життя видатний сербський баскетбольний тренер
Нападник збірної України достроково завершив сезон
«Заручився підтримкою Єрмака». Інсайдер оцінив роботу Реброва у збірній України
У Бразилії спалахнула пожежа на арені Юніорсько-кадетського чемпіонату світу з фехтування
