Голкіпер молодіжної збірної України підписав новий контракт у Бразилії

Антон Федорців
Максим Воронов залишиться в клубі на довгий час
фото: ФК «Атлетіко Паранаенсе»

Уродженець Луганська входить у подальші плани знаменитого клубу

Воротар Максим Воронов продовжив договір із бразильським «Атлетіко Паранаенсе». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Українець уклав контракт до кінця 2029 року. Перший дорослий договір із «червоно-чорними» він підписав навесні 2023-го. Наразі 19-річний кіпер ще не дебютував у першій команді «Атлетіко Паранаенсе».

Торік Воронов дебютував у збірній України U-20. Він провів тайм у контрольному поєдинку з молодіжкою Північної Ірландії (1:0). Раніше бразильський клуб збирався натуралізувати воротаря.

Що відомо про Максима Воронова

Уродженець окупованого Луганська, виховувався в академії харківського «Металіста». Після повномасштабного вторгнення РФ переїхав до Бразилії.

Там приєднався до молодіжної команди «Атлетіко Паранаенсе». Провів у колективі U-20 «червоно-чорних» 14 поєдинків у всіх турнірах. Зокрема, цьогоріч зіграв чотири матчі на Копіньї – Молодіжному кубку штату Сан-Паулу, що вважається головною вітриною місцевих талантів.

Чим відомий «Атлетіко Паранаенсе»

Заснований у 1924 році клуб із Курітіби, прізвиська – «червоно-чорні», «Ураган». Домашні поєдинки проводить на 43-тисячній «Арені Байшаді».

У 2001 році «Атлетіко Паранаенсе» став чемпіоном, а в 2019-му завоював Кубок Бразилії. Також «червоно-чорні» двічі виграли Південноамериканський кубок, 28 разів стали чемпіонами штату Парана, завоювали низку скромніших трофеїв.

До слова, нападник збірної України Владислав Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.

Нагадаємо, нещодавно Ілля Забарний провів ювілейний поєдинок у провідних чемпіонатах Європи. Центрбек тепер має за плечима сотню матчів у першостях Англії та Франції. До слова, в українській Прем'єр-лізі він зіграв лише півсотні поєдинків.

