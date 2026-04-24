В УАФ вже визначилась із двома кандидатами на посаду тренера збірної України – ЗМІ

Сергія Реброва можуть замінити Мирон Маркевич або Андреа Мальдера

Українська асоціація футболу визначилась з двома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після нещодавнього звільнення Сергія Реброва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання ВЗбірна.

Хто може очолити збірну України: два кандидати від УАФ

Наразі президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розглядає дві кандидатури – Мирона Маркевича та італійця Андреа Мальдери

«Рішення щодо наступника Реброва ще не ухвалене. На цю мить є два реальні кандидати. Перший – Мирон Маркевич. Його дійсно розглядають на цю посаду.

Люди з футболу говорять, що ця людина заслужила цей пост своєю роботою. Маркевич для всіх гравців буде авторитетом. Ключове питання – кого він захоче запросити асистентами у свій штат?

Інший кандидат – Андреа Мальдера. Це людина, яка працювала з Андрієм Шевченком, коли той очолював «синьо-жовтих». Він був асистентом і величезний обсяг роботи виконував. Він теж кандидат», – повідомив телеграм-канал ВЗбірна.

Що відомо про кандидатів

Останнім місцем роботи Мирона Маркевича, якому зараз 75 років, були львівські «Карпати», які він залишив у 2024 році. Цей авторитетний фахівець вже тренував збірну у 2010 році, але провів тільки 4 матчі – три перемоги та одна нічия.

Найбільші успіхи Мирона Маркевича як футбольного тренера пов'язані з «Дніпром», який він вивів у фінал Ліги Європи 2015 року та побудовою успішного «Металіста».

Андреа Мальдера – італійський тренер та аналітик, найвідоміший за роботою у збірній України (2016–2021) разом з Андрієм Шевченком та як асистент Роберто Де Дзербі в «Брайтоні» (2022–2024). Також тривалий час працював у структурі «Мілана» (2006–2016).

Відставка Реброва: усі подробиці та коментарі

Сергій Ребров пішов із посади керманича збірної України. Фахівець та керівництво Української асоціації футболу вирішили завершити співпрацю за обопільною згодою. Тренер провів на посаді майже три роки. Він працював із «синьо-жовтими» з червня 2023 року.

Підопічні Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях команди завершився у півфіналі плейоф кваліфікації, де збірна зазнала поразки від Швеції (1:3).

«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», – прокоментував відставку президент УАФ Андрій Шевченко.

Ребров залишиться в штаті асоціації. Він обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Також він залишається членом виконавчого комітету організації.

«Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу», – заявив Ребров.

