В УАФ вже визначилась із двома кандидатами на посаду тренера збірної України – ЗМІ

glavcom.ua
Мирон Маркевич готовий відновити тренерську кар’єру заради збірної
фото: ФК Карпати

Українська асоціація футболу визначилась з двома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після нещодавнього звільнення Сергія Реброва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання ВЗбірна.

Хто може очолити збірну України: два кандидати від УАФ

Наразі президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розглядає дві кандидатури – Мирона Маркевича та італійця Андреа Мальдери

«Рішення щодо наступника Реброва ще не ухвалене. На цю мить є два реальні кандидати. Перший – Мирон Маркевич. Його дійсно розглядають на цю посаду.

Люди з футболу говорять, що ця людина заслужила цей пост своєю роботою. Маркевич для всіх гравців буде авторитетом. Ключове питання – кого він захоче запросити асистентами у свій штат?

Інший кандидат – Андреа Мальдера. Це людина, яка працювала з Андрієм Шевченком, коли той очолював «синьо-жовтих». Він був асистентом і величезний обсяг роботи виконував. Він теж кандидат», – повідомив телеграм-канал ВЗбірна.

Що відомо про кандидатів

Останнім місцем роботи Мирона Маркевича, якому зараз 75 років, були львівські «Карпати», які він залишив у 2024 році. Цей авторитетний фахівець вже тренував збірну у 2010 році, але провів тільки 4 матчі – три перемоги та одна нічия.

Найбільші успіхи Мирона Маркевича як футбольного тренера пов'язані з «Дніпром», який він вивів у фінал Ліги Європи 2015 року та побудовою успішного «Металіста».

Андреа Мальдера – італійський тренер та аналітик, найвідоміший за роботою у збірній України (2016–2021) разом з Андрієм Шевченком та як асистент Роберто Де Дзербі в «Брайтоні» (2022–2024). Також тривалий час працював у структурі «Мілана» (2006–2016).

Відставка Реброва: усі подробиці та коментарі

Сергій Ребров пішов із посади керманича збірної України. Фахівець та керівництво Української асоціації футболу вирішили завершити співпрацю за обопільною згодою. Тренер провів на посаді майже три роки. Він працював із «синьо-жовтими» з червня 2023 року.

Підопічні Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях команди завершився у півфіналі плейоф кваліфікації, де збірна зазнала поразки від Швеції (1:3).

«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», – прокоментував відставку президент УАФ Андрій Шевченко.

Ребров залишиться в штаті асоціації. Він обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Також він залишається членом виконавчого комітету організації.

«Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу», – заявив Ребров.

Нагадаємо, раніше колишній наставник «Динамо» Олександр Шовковський прокоментував потенційну можливість стати головним тренером збірної України.

Читайте також:

Читайте також

«Інтер Маямі» після переходу Ліонеля Мессі став одним з найкращих клубів США
Мессі увійшов в історію світового спорту після рішення «Інтер Маямі»
27 березня, 23:31
Роберто Де Дзербі не вдасться відпочити до літа
Екстренер «Шахтаря» близький до повернення в чемпіонат Англії
30 березня, 13:28
Бельгія та США з'явилися на полі у подібних ігрових комплектах
Вболівальники розкритикували матч США проти Бельгії через незвичні причини
30 березня, 17:54
Синьо-жовті мають 1546,88 бала у рейтингу ФІФА
Збірна України втратила позиції у рейтингу ФІФА
1 квiтня, 16:12
Баденці прикро поступилися «Баварії» у вихідні
«Фрайбург» – «Сельта». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи Реклама
9 квiтня, 16:00
«Астон Вілла» вистояла у напруженому матчі з «Болоньєю»
Матчі на будь-який колір і смак. Підсумок чвертьфіналів Ліги Європи
10 квiтня, 01:47
Збірна Україна зазнала трьох поразок у трьох турах групового етапу
Жіноча збірна України з футболу поступилася Ісландії
15 квiтня, 10:40
Джонджо Шелві вирішив стати тренером
Експівзахисник збірної Англії завершив кар'єру та відразу став тренером
16 квiтня, 10:28
Воротаря «Чезени» і збірної США Джонатана Клінсманна виносять на ношах
Син легендарного футболіста Клінсманна зламав шию під час матчу чемпіонату Італії
21 квiтня, 12:27

Російські фігуристи поскаржилися, що важко переносять відсторонення від змагань
Ребров уже влітку може очолити титулований європейський клуб
Українські борчині здобули три золоті нагороди на старті Чемпіонату Європи
Збірна Саудівської Аравії з футболу призначила нового тренера перед Чемпіонатом світу 2026
Ексхокеїст збірної Латвії може втрати тренерську ліцензію через виступ у чемпіонаті Росії
В УАФ вже визначилась із двома кандидатами на посаду тренера збірної України – ЗМІ

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
