ЗМІ назвали клуб, в якому Маліновський продовжить кар'єру

Лідер збірної України переїде в чемпіонат Туреччини

Президент турецького «Трабзонспора» Ертугрул Доган повідомив, що клуб здійснив два трансфери. Зокрема, клуб вже підписав українського півзахисника Руслана Маліновського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HT Spor.

Виступаючи перед журналістами, президент турецького клубу Ертугрул Доган підтвердив, що «Трабзонспор» завершив підписання двох футболістів. Але очільник відмовився називати імена гравців, які підсилять команду в майбутньому сезоні.

«Наразі ми завершили два трансфери. У найближчі дні також відбудуться нові підписання. Переговори тривають. Я не буду називати імен, але, якщо Бог дасть, найближчим часом ми продовжимо укладати ці угоди одну за одною», – зазначив Доган.

Водночас турецьке ЗМІ HT Spor вже повідомило інформацію про трансфер двох футболістів до «Трабзонспора». Серед них є і Руслан Маліновський. У свою чергу італійські медіа заперечують трансфер. Контракт півзахисника з «Дженоа» завершується в червні 2026 року, але в клубі хочуть залишити українця на наступний сезон.

У сезоні 2025/26 Маліновський провів 31 матч за «Дженоа» в усіх турнірах. Український півзахисник є одним з двох найкращих бомбардирів «Дженоа» в Серії А – забив шість голів, також в його активі три асисти.

«Трабзонспор» у поточному сезоні посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, набравши 65 очок. Відставання від лідера «Галатасараю» складає шість пунктів.

Нагадаємо, футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що турецький «Трабзонспор» веде перемовини з півзахисником «Дженоа» Русланом Маліновським.