ЗМІ назвали клуб, в якому Маліновський продовжить кар'єру

Святослав Василик
Руслан Маліновський близький до зміни клубу
фото: УАФ

Лідер збірної України переїде в чемпіонат Туреччини

Президент турецького «Трабзонспора» Ертугрул Доган повідомив, що клуб здійснив два трансфери. Зокрема, клуб вже підписав українського півзахисника Руслана Маліновського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HT Spor.

Перехід Маліновського в «Трабзонспор»: усі подробиці

Виступаючи перед журналістами, президент турецького клубу Ертугрул Доган підтвердив, що «Трабзонспор» завершив підписання двох футболістів. Але очільник відмовився називати імена гравців, які підсилять команду в майбутньому сезоні.

«Наразі ми завершили два трансфери. У найближчі дні також відбудуться нові підписання. Переговори тривають. Я не буду називати імен, але, якщо Бог дасть, найближчим часом ми продовжимо укладати ці угоди одну за одною», – зазначив Доган.

Водночас турецьке ЗМІ HT Spor вже повідомило інформацію про трансфер двох футболістів до «Трабзонспора». Серед них є і Руслан Маліновський. У свою чергу італійські медіа заперечують трансфер. Контракт півзахисника з «Дженоа» завершується в червні 2026 року, але в клубі хочуть залишити українця на наступний сезон.

У сезоні 2025/26 Маліновський провів 31 матч за «Дженоа» в усіх турнірах. Український півзахисник є одним з двох найкращих бомбардирів «Дженоа» в Серії А – забив шість голів, також в його активі три асисти.

«Трабзонспор» у поточному сезоні посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, набравши 65 очок. Відставання від лідера «Галатасараю» складає шість пунктів.  

Нагадаємо, футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що турецький «Трабзонспор» веде перемовини з півзахисником «Дженоа» Русланом Маліновським.

Читайте також

Родина Зінченків та їхній Великдень 2026
Як родина Зінченка відзначає Великдень: зворушливе відео
12 квiтня, 18:54
Іспанський гранд продовжить реконструкцію «Камп Ноу»
«Барселона» знову покине домашній стадіон: наближена газета розкрила терміни
29 березня, 15:08
Роберто Де Дзербі не вдасться відпочити до літа
Екстренер «Шахтаря» близький до повернення в чемпіонат Англії
30 березня, 13:28
Мічел став бажаною фігурою на чолі історичного гранда Європи
Тренер Циганкова та Ваната зацікавив клуб іншої зірки збірної України – ЗМІ
3 квiтня, 19:55
«Астон Вілла» вистояла у напруженому матчі з «Болоньєю»
Матчі на будь-який колір і смак. Підсумок чвертьфіналів Ліги Європи
10 квiтня, 01:47
Крістіан Ромеро надовго потрапив у лазарет
Кризовий англійський гранд втратив капітана команди
14 квiтня, 11:29
Гру АЗ – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
АЗ – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру чвертьфіналу Ліги конференцій
15 квiтня, 11:45
У Лізі чемпіонів настає пора вирішальних матчів
Визначились усі півфіналісти Ліги чемпіонів: хто з ким гратиме
16 квiтня, 10:28
Віктор Циганков залишив слід у літописі «червоно-білих»
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

ЗМІ назвали клуб, в якому Маліновський продовжить кар'єру
ЗМІ назвали клуб, в якому Маліновський продовжить кар'єру
Інсайдер повідомив, чи зіграє зірка «Реала» Гюллер на Чемпіонаті світу
Інсайдер повідомив, чи зіграє зірка «Реала» Гюллер на Чемпіонаті світу
Послідовник Усика. Ще один легендарний боксер проведе бій проти кікбоксера
Послідовник Усика. Ще один легендарний боксер проведе бій проти кікбоксера
Російські фігуристи поскаржилися, що важко переносять відсторонення від змагань
Російські фігуристи поскаржилися, що важко переносять відсторонення від змагань
Ребров уже влітку може очолити титулований європейський клуб
Ребров уже влітку може очолити титулований європейський клуб
Українські борчині здобули три золоті нагороди на старті Чемпіонату Європи
Українські борчині здобули три золоті нагороди на старті Чемпіонату Європи

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
