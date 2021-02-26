Разумков відвідав Вінницю і нагадав про ключові виклики, що стоять перед Україною

Вирішувати ж тарифні проблеми спікер попросив «без політики»

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков приїхав з робочим візитом у Вінницю і виступив на засідання чергової сесії Вінницької облради.

Разом із головою ВР участь в засіданні сесії взяли також п'ятеро нардепів: троє членів фракції «Слуга народу» з Вінниччини – Ірина Борзова, Максим Пашковський та Анатолій Драбовський, а також Юрій Арестов та Михайло Радуцький, повідомляє NaПарижі.

Спікеру парламенту коротко нагадав депутатам Вінницької облради про три ключових виклики, що стоять перед Україною: боротьбу із Covid -19, забезпечення економічного зростання та залучення інвестицій і проблему тарифів та роботи ЖКГ в цілому: «Ми знаємо про непросту ситуацію, яка спостерігається у Вінниці. На жаль, за останніх два тижні рівень захворюваності зростає, сьогодні фактично 7,8% від загальної кількості захворілих – у вашій області. Цю ситуацію потрібно буде врегульовувати і вдаватись до тих механізмів, які, в тому числі є у депутатів обласної ради. В тому числі це і роз'яснювальний механізм», ­– зазначив чиновник.

Дмитро Разумков також наголосив, що між ВР, обласними та районними радами й Об’єднаними територіальними громадами має бути налагоджена конструктивна співпраця.

«Коли я говорю про вертикаль, я кажу не про керівників і підлеглих, а про партнерські відносини, які повинні зберігатися на всіх рівнях і між різними фракціями та депутатськими групами, як ви бачите сьогодні у парламенті, так і, сподіваюся, відбувається у цій залі», – наголосив Разумков.

Вирішувати ж тарифні проблеми спікер попросив «без політики».

«Ми повинні розуміти, що в подальшому нам потрібно буде виходити х цієї ситуації і комунікувати із суспільством. Без вашої допомоги це зробити буде неможливо. Прохання велике, щоб тут не було політики, тому що всі відповідають за ту владу, яку вони беруть: і влада, і опозиція. Це відбувається і в стінах ВР, і, хоча політики на місцевому рівні менше, я впевнений, це повинно відбуватися і тут. В розумінні людей ми всі влада, незалежно від того - ви в більшості чи в меншості. Тут не повинно бути лише критики, а якщо критика, то вона має бути конструктивною. Мають бути пропозиції механізмів – як виходити зі складних ситуацій», – зазначив Разумков.

Планується, що голова ВР відвідає «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради», міжнародний аеропорт «Вінниця», підприємство «ГРІН КУЛ» UBC Group, завод з виробництва паркетної дошки ТОВ «Барлінек Інвест». Під час поїздки Голова Верховної Ради також ознайомиться з діяльністю ситуаційного центру комунального підприємства «Муніципальна варта».

Нагадаємо, Разумков розповів, коли депутатів позбавлятимуть мандата за кнопкодавство.