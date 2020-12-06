Зеленський вважає, що місяць на Донбасі пройшов «без втрат»

При цьому з початку перемир’я на лінії протистояння загинуло вже п’ятеро військових

Під час свого виступу, присвяченого Дню збройних сил України, президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі практично припинились втрати серед українських військових. За його словами, на 133-й день від оголошення режиму «припинення вогню» в регіоні кількість обстрілів знизилася вп'ятеро, а бойові втрати - вдесятеро.

«У цей же період минулого року в середньому кожні 72 години гинув один наш військовий. Зараз є «тиша», є місяць без убитих і поранених. Можливо, це жорстка і нетипова фраза для статистичних даних, але скажу по-простому. У нашій Україні похоронів стало менше майже в 10 разів, у 10 разів менше сліз матерів, дружин, дітей...», – заявив Зеленський.

Як нагадує ТСН, 24 листопада поблизу Авдіївки загинув військовослужбовець з Фастова Київської області – 31-річний старший солдат В'ячеслав Мінкін. Його поранив снайпер російських окупаційних військ. Військового намагалися врятувати лікарі, однак він помер у госпіталі. Чоловік мав сина, 2019 року був нагороджений медаллю за участь у боях на «Світлодарській дузі». Загалом від початку «перемир’я» на Донбасі загинули п'ятеро українських військових.