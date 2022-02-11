Переговори «нормандських» радників тривають довше восьми годин

У Берліні триває «нормандська» зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції

У Берліні триває «нормандська» зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції

Планувалося, що Єрмак вийде на брифінг за підсумками зустрічі о 23:30 (за київським часом)

Переговори політичних радників лідерів країн нормандського формату в Берліні тривають понад вісім годин.

Присутні на місці українські та іноземні журналісти очікують на початок пресконференції глави української делегації, керівника адміністрації президента Андрія Єрмака, яка запланована в посольстві Україні в Берліні.

Раніше повідомлялося, що орієнтовний час початку - 23:30 (за київським часом).

Зазначимо, спочатку планувалося, що Єрмак вийде на брифінг за підсумками зустрічі о 20:00.

Зазначимо, що представники України та Росії – керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак – проведуть окремі брифінги за підсумками зустрічі.

Напередодні Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні.

Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає руйнування України.