Зустріч «нормандських» радників триває вже сьому годину: що відомо

У Берліні триває «нормандська» зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції

У Берліні триває «нормандська» зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції

Брифінг Єрмака перенесли на 23:30 (за київським часом)

«Нормандська» зустріч у Берліні (Німеччина) на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції триває вже сьому годину. Про це повідомляє Telegram-канал Офісу президента.

У зв'язку з цим брифінг Андрія Єрмака перенесли.

«Очікується, що за результатами переговорів Андрій Єрмак проведе брифінг у приміщенні Посольства України в Німеччині. Орієнтовний час початку - 23:30 (за київським часом)», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, спочатку планувалося, що Єрмак вийде на брифінг за підсумками зустрічі о 20:00.

Напередодні Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні.

Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає руйнування України.