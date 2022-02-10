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    Зустріч «нормандських» радників триває вже сьому годину: що відомо

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    У Берліні триває &laquo;нормандська&raquo;&nbsp;зустріч на рівні політичних радників&nbsp;лідерів України, Росії, Німеччини та Франції - Зустріч «нормандських» радників триває вже сьому годину: що відомо
    У Берліні триває «нормандська» зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції
    фото: elysee.fr

    Брифінг Єрмака перенесли на 23:30 (за київським часом)

    «Нормандська» зустріч у Берліні (Німеччина) на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції триває вже сьому годину. Про це повідомляє Telegram-канал Офісу президента.

    У зв'язку з цим брифінг Андрія Єрмака перенесли.

    «Очікується, що за результатами переговорів Андрій Єрмак проведе брифінг у приміщенні Посольства України в Німеччині. Орієнтовний час початку - 23:30 (за київським часом)», - йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, спочатку планувалося, що Єрмак вийде на брифінг за підсумками зустрічі о 20:00.

    Напередодні Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні.

    Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

    Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

    У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.

    Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає руйнування України.

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    Теги: Німеччина Андрій Єрмак час
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    Зустріч «нормандських» радників триває вже сьому годину: що відомо