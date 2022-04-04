Єрмак розповів про велику історичну помилку, яка призвела до війни

Єрмак: системи безпеки після цієї війни не існує, Україна може почати будувати нову систему

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що системи безпеки після цієї війни не існує. Про це сьогодні він повідомив під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«На бухарестському саміті 2008 року, я вважаю, було допущено дуже велику історичну помилку. Тому що, країни НАТО розпочали гру з Росією. Якби тоді ухвалили б історичне рішення (про вступ України до НАТО – «Главком»), то можливо вдалося б запобігти цій жахливій війні. Але цього не сталося. Тому нині Україна дійсно потребує нової системи безпеки. Якщо завтра, наприклад, країни НАТО усвідомлять, що одна не натівська країна стримує 39 днів найчисельнішу армію світу, то Україна могла би підсилити цей альянс. Ми не просто стукаємося у двері, а заслужили бути у центрі системи безпеки Європи», – заявив Єрмак.

За словами керівника офісу президента, якщо цього не станеться (прийняття України до НАТО – «Главком»), то наша держава може почати будувати нову систему безпеки.

«Сьогодні Україна, по суті, є фортецею і захищає не лише себе, а й цінності демократичного світу», – додав Єрмак.

Напередодні президент Україна Володимир Зеленський звернувся до колишніх канцлера Німеччини й президента Франції Ангели Меркель й Ніколи Саркозі. Запросив їх особисто відвідати Бучу, аби побачити закатованих українців й наслідки політичних поступок Росії.

Зеленський також нагадав, що 3 квітня виповнилося 14 років саміту НАТО в Бухаресті, коли був шанс забрати Україну з «сірої зони» на сході Європи.

Наразі британський прем'єр Джонсон переконуватиме Шольца ввести нові санкції проти Росії.