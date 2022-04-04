Уряд дозволив чоловікам з інвалідністю виїжджати за кордон

Чоловікам з інвалідністю для перетину кордону необхідно мати посвідчення, яке підтверджує відповідний статус і містить інформацію щодо групи та причини інвалідності

Чоловіків з інвалідністю можуть супроводжувати особи, які не перебувають на військовому або спеціальному обліку

Кабінет міністрів України запровадив зміни до правил перетину державного кордону в період дії воєнного стану для людей з інвалідністю. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Так, люди з інвалідністю мають право перетинати державний кордон за наявністю одного з цих документів:

довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідки для отримання пільг людиною з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу.

Перетин державного кордону може здійснювати:

людина з інвалідністю I або II групи – у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така людина; дружини/чоловіка, повнолітніх сина/дочки, їх дружини/чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність);

людина з інвалідністю I або II групи або інша людина, яка потребує постійного догляду, – у супроводі постійного доглядальника;

людина з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною, – у супроводі його опікуна; якщо опікуна не призначили, то у супроводі одного з повнолітніх членів сім'ї;

люди з інвалідністю або інші люди, які потребують постійного догляду, проживають в установах та отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду.

Водночас останню категорію можуть супроводжувати працівники закладу догляду, які не перебувають на військовому або спеціальному обліку, або працівники, які перебувають на військовому чи спеціальному обліку з розрахунку один працівник на 50 людей з інвалідністю та тих, хто потребує догляду.

Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України може здійснюватися матір'ю або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід, за наявності посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України також може здійснюватися бабусею, дідом, повнолітнім братом, сестрою, мачухою, вітчимом з урахуванням їхньої приналежності до переліку категорій осіб, звільнених від військової служби та мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів що підтверджують родинні зв'язки.

Уряд також визначив, що люди з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю мають першочергове право на проходження контролю у пунктах пропуску через держкордон. Разом із зазначеними особами в пріоритетному порядку можуть слідувати ті, хто їх супроводжують (не більш ніж двоє людей).

Крім того, виїзд за межі України людей та дітей з інвалідністю чи тих, хто потребує постійного догляду, разом із супроводжуючою особою, може здійснюватися не більше ніж один раз із часу введення воєнного стану.