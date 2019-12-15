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    У світі

    Туреччина знову хоче придбати у США ракетні комплекси Patriot

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    <p>Американські зенітні ракетні комплекси Patriot</p> - Туреччина знову хоче придбати у США ракетні комплекси Patriot

    Американські зенітні ракетні комплекси Patriot

    При цьому від угоди з Росією щодо комплексів С-400 влада відмовлятися не збирається

    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що у планах країни є наміри придбати американські ракетні комплекси Patriot і зараз він очікує відповіді з боку іншої сторони.

    Про це повідомляє ТАСС.

    Високопосадовець вважає, що США, як і раніше, є їхнім союзником, тому все має пройти ідеально.

    Водночас він зазначив, що у разі введення санкцій з боку Америки щодо покупки російських зенітних ракетних систем С-400, Туреччина буде відповідати схожими діями.

    «Ніхто не може скасувати угоду з Росією щодо придбання С-400, це доконана угода. Пропозиція Росії була більш вигідною. Зараз ми готові придбати американські системи Patriot і чекаємо на відповідь», – додав Чавушоглу.

    Нагадаємо, в Туреччині пояснили, чому придбали російські комплекси С-400.

    Як повідомлялося, Туреччина і Росія домовилися про спільне виробництво ракет.

    Туреччина Росія США озброєння
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