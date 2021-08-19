ЄС офіційно визнав українські Covid-сертифікати

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що технічна команда ЄС високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність наших документів

Українські Covid-сертифікати у «Дії» успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі

Євросоюз офіційно визнав відповідність українських Covid-сертифікатів у застосунку «Дія» європейським. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Раніше повідомлялось, що українські Covid-сертифікати у «Дії» успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що технічна команда ЄС високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність наших документів вимогам ЄС, а саме EU Digital Covid Certificate Єврокомісії.

«Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія», – додали у Мінцифри.

Як раніше повідомлялося, ковід-сертифікати у застосунку «Дія» успішно пройшли технічне оцінювання з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення сьогодні підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).