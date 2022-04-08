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    ЄС передав Україні опитувальник для надання статусу кандидата

    Передача України опитувальника від ЄС - ЄС передав Україні опитувальник для надання статусу кандидата
    Передача України опитувальника від ЄС
    фото: скріншот із відео

    Заповнення опитувальника відбудеться за пришвидшеною процедурою

    Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС. Церемонія відбулася під час пресконференції після переговорів у Києві.

    «Цей опитувальник – це основа для дискусії, яка має призвести до висновку Єврокомісії (щодо готовності України до отримання статуту кандидата. – Ред.)», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

    За її словами, йдеться про пришвидшену процедуру, оскільки відносини України та ЄС є настільки розвинутими, що Брюссель не потребує відповідей. «Ми знаємо багато один про одного. Тому заповнення забере не роки, як зазвичай, а тижні», - пояснила вона.

    Зеленський запевнив, що Україна впорається ще швидше. «Ми будемо готові з відповідями за тиждень», - заявив він.

    Як повідомлялося, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, які прибули з візитом до нашої країни. Відбулися перемовини у вузькому колі.

    Президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив про скликання спеціального засідання Євроради на 30 та 31 травня, на порядку денному якого буде енергетика та Україна.

    Теги: ЄС росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    ЄС передав Україні опитувальник для надання статусу кандидата