Президент Євроради оголосив дату спеціального саміту щодо України

На порядку денному саміту: оборона, енергетика та Україна

Президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив про скликання спеціального засідання Євроради на 30 та 31 травня. Про це він повідомив у Twitter.

«Як обговорювалося у Версалі та на останній Європейській раді, спеціальна Європейська рада відбудеться 30 та 31 травня. На порядку денному оборона, енергетика та Україна», – написав Мішель.

Раніше, 10-11 березня, у Версалі відбувся неформальний саміт лідерів ЄС. Згодом, 24-25 березня, у Брюсселі пройшов повноцінний саміт, за підсумками якого Європейська рада визнала європейські прагнення України та запропонувала Європейській комісії надати висновки щодо заяв на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії.

Раніше повідомлялося, що президент Євроради доможе зібрати докази звірств росіян у Бучі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський звернувся до Євроради і повідомив, що окупанти викрали понад 2 тис. дітей.