Зеленський розпочав зустріч з Урсулою фон дер Ляєн та Жозепом Боррелем

Після перемовин глава держави та представники ЄС зроблять заяви для українських та іноземних ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, які прибули з візитом до нашої країни. Про це повідомляє пресслужба президента.

Відбудуться перемовини у вузькому колі, після чого глава держави та представники ЄС зроблять заяви для українських та іноземних ЗМІ й дадуть відповіді на їхні запитання.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель відвідали Бучу, де російські війська фактично влаштували геноцид мирним мешканцям.

Також Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель засвітили лампадки на знак скорботи за закатованими українцями.

Зауважимо, що кількома днями раніше президент України Володимир Зеленський закликав європейських політиків приїхати до Бучі та побачити злочини російських військових на власні очі.