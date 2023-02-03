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ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
ЄС має намір включити Україну до своєї роумінг-зони
фото:www.ukrainianinpoland.pl

У ЄС клієнти мобільних операторів країн-учасниць не сплачують за роумінг до 2023 року

Євросоюз має намір долучити Україну до своєї роумінг-зони у найкоротші терміни. Про це на прес-конференції у Києві заявив голова Євроради Шарль Мішель, пише видання Комерсант.

Мішель зазначив, що зараз у цьому напрямку ведеться активна робота. За його словами, включення України до роумінг-зони ЄС має відбутися «якнайшвидше».

Усередині Євросоюзу клієнти мобільних операторів країн-учасниць не сплачують за роумінг. Цей захід діє  аж до 2032 року.

Поки Європа будує спільні телефонні плани із Україною окупаційна влада намагається занурити мешканців тимчасово окупованих територій у викривлену реальність. Так, у Мелітополі окупанти вимкнули базову станцію одного з найбільших міських провайдерів і погрожують припиненням послуг.

Нагадаємо, 2 лютого голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибули в Україну з офіційним візитом у супроводі групи комісарів Євросоюзу. У Києві голова ЄК зустрілася із українським лідером. Також вона розповіла про те, як їй довелося сховатися у бомбосховищі української столиці.

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Теги: влада робота окуповані території Європа окупанти

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