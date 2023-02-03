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Окупант обмежує доступ до Інтернету: тепер ще й у Мелітополі

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Окупант обмежує доступ до Інтернету: тепер ще й у Мелітополі
фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються занурити мешканців ТОТ у викривлену реальність

У Мелітополі окупанти вимкнули базову станцію одного з найбільших міських провайдерів і погрожують припиненням послуг. Про це у телеграм-каналі повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров. 

«Рашисти не в змозі якісно зазомбувати жителів окупованих територій, тож взялися воювати з Інтернетом», – наголошує він. Раніше, за словами мера міста, окупанти вже виключили український мобільний зв'язок та заборонили «під страхом покарання» читати українські новини.

«Тепер вимкнули базову станцію одного з найбільших провайдерів Мелітополя і погрожують припиненням послуг», – повідомляє Іван Федоров.

На його думку, загарбники хочуть занурити мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ) у викривлену реальність, в якій Росія перемагає на полі бою, а українці на окупованих з квітами зустрічають «асвабадітєлєй».

«Їхні зусилля марні. Люди і без Інтернету знають, що Росія бреше і вбиває», – підкреслює міський голова.

Вчора стало відомо про на тимчасово окупованій частині Луганської області люди більше не мають можливості користуватися мобільним інтернетом, оскільки його заборонили. Як повідомив сайт МКС, оператора самопровозглашеної «ЛНР», з 11 лютого така послуга, як мобільний Інтернет, буде повністю виключена з тарифних планів. 

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Теги: Мелітополь окупація інтернет

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