ЄС вимагає від Росії припинити свавільні обшуки у кримських татар



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«Точні місця перебування затриманих повинні бути негайно повідомлені усім, кого це стосується», - наголосила Косьянчич

Жителі Кримського півострова стикаються зі систематичними обмеженнями їхніх свобод, визнають у ЄС

Росія повинна припинити «свавільні обшуки приватної власності, яка належить кримським татарам». Про це заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич, коментуючи обшуки та затримання на території незаконно анексованого Криму, вчинені російською владою у середу, 27 березня.

«Точні місця перебування затриманих повинні бути негайно повідомлені усім, кого це стосується», - наголосила Косьянчич та закликала поважати право затриманих на юридичний захист.

Крім того, в ЄС очікують від Москви всіх необхідних кроків для забезпечення того, щоб жителі Криму могли без жодної дискримінації реалізовувати свободи слова, мирних зібрань, об'єднань, думки, совісті та релігії.

Косьянчич вказала на те, що в заяві верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні з нагоди п'ятої річниці анексії «особливу увагу приділено ситуації з правами людини на Кримському півострові».

«Декларація чітко говорить, що ситуація погіршилася суттєво, і жителі півострова стикаються з систематичними обмеженнями їхніх свобод. Права кримських татар були, зокрема, грубо порушені закриттям їхніх ЗМІ та забороною діяльності Меджлісу», - додала речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходять у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

Джерело: DW