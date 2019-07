ЄС закликав Росію звільнити Гриба і надати йому медичну допомогу

В ЄС назвали затримання Гриба незаконним і наголосили, що вирок йому має бути скасований

Європейський союз закликає Росію негайно звільнити українця Павла Гриба, засудженого до шести років позбавлення волі.

В ЄС назвали затримання Гриба незаконним і наголосили, що вирок йому має бути скасований, а українцеві має бути надана кваліфікована медична допомога.

«Гриб страждає на дуже серйозне захворювання, яке може стати небезпечним для життя в будь-який момент. Однак у порушення постанови Європейського суду з прав людини українським лікарям не дозволили його побачити. Ми очікуємо, що йому буде наданий негайний доступ до спеціального медичного лікування», – йдеться в заяві офіційного представника голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні Маї Косіянчич.

В ЄС наголосили, що всі незаконно затримані Росією громадяни України, зокрема захоплені в листопаді минулого року моряки, мають бути негайно звільнені.

Statement on the decision of the Supreme Court of the Russian Federation to uphold the sentencing of Pavlo Hryb #HumanRights https://t.co/5bJDDhoh6R