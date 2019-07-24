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    ЄС закликав Росію звільнити Гриба і надати йому медичну допомогу

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    <span>У березні цього року російський суд&nbsp;засудив Павла Гриба до шести років позбавлення волі</span> - ЄС закликав Росію звільнити Гриба і надати йому медичну допомогу
    У березні цього року російський суд засудив Павла Гриба до шести років позбавлення волі

    В ЄС назвали затримання Гриба незаконним і наголосили, що вирок йому має бути скасований

    Європейський союз закликає Росію негайно звільнити українця Павла Гриба, засудженого до шести років позбавлення волі.

    В ЄС назвали затримання Гриба незаконним і наголосили, що вирок йому має бути скасований, а українцеві має бути надана кваліфікована медична допомога.

    «Гриб страждає на дуже серйозне захворювання, яке може стати небезпечним для життя в будь-який момент. Однак у порушення постанови Європейського суду з прав людини українським лікарям не дозволили його побачити. Ми очікуємо, що йому буде наданий негайний доступ до спеціального медичного лікування», – йдеться в заяві офіційного представника голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні Маї Косіянчич.

    В ЄС наголосили, що всі незаконно затримані Росією громадяни України, зокрема захоплені в листопаді минулого року моряки, мають бути негайно звільнені.


    Зазначимо, що у вівторок Верховний суд РФ визнав «законним» вирок українцю Павлу Грибу, незаконно засудженому в Росії на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.

    У МЗС України заявили, що Росія знову продемонструвала відсутність правосуддя у справі Гриба.

    Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі. 

    Як відомо, Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.

    У російській неволі Павлу Грибу виповнився 21 рік.

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