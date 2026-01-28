ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink

Частини мереж IRIS2 та GOVSATCOM почали обмежену роботу для військових і урядів, Україна запросила доступ

Європейський Союз уперше запустив частину власної захищеної супутникової системи зв’язку. Це проєкт вартістю 10,6 млрд євро, який має стати європейською альтернативою Starlink і зменшити залежність ЄС від США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Минулого тижня окремі елементи систем IRIS2 та GOVSATCOM почали працювати в тестовому режимі. Наразі вони використовуються для потреб урядів і військових. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що Україна вже попросила надати доступ до цієї системи. Зараз у ЄС опрацьовують технічні та юридичні питання, необхідні для цього.

«Держави-члени ЄС уже можуть користуватися власним супутниковим зв’язком – захищеним і зашифрованим, як для військових, так і для урядових потреб. Це система, створена і керована в Європі та повністю контрольована Європою», – заявив він.

За словами єврокомісара, експерти вважають, що нова система потенційно може бути ефективнішою за Starlink. Саме таку мету і ставить перед собою Євросоюз. Після повного розгортання мережа IRIS2 матиме 290 супутників на різних орбітах. Очікується, що система запрацює на повну потужність до 2030 року і використовуватиметься як державними структурами, так і приватними компаніями.

Супутники створюють компанії SES, Eutelsat та Hispasat. Кубілюс наголосив, що нинішня геополітична ситуація змушує Європу діяти швидше. За його словами, захищений супутниковий зв’язок є важливою частиною оборонних можливостей, у яких ЄС тривалий час значною мірою покладався на США.

До слова, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що Європа не зможе повністю забезпечити свою безпеку без участі США. За його словами, оборонна автономія ЄС потребує значного збільшення військових витрат і тісної співпраці з американськими партнерами.