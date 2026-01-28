Головна Новини
search button user button menu button

ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Євросоюз увів у дію систему IRIS2 для військових і урядів
фото: esut.de

Частини мереж IRIS2 та GOVSATCOM почали обмежену роботу для військових і урядів, Україна запросила доступ

Європейський Союз уперше запустив частину власної захищеної супутникової системи зв’язку. Це проєкт вартістю 10,6 млрд євро, який має стати європейською альтернативою Starlink і зменшити залежність ЄС від США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Минулого тижня окремі елементи систем IRIS2 та GOVSATCOM почали працювати в тестовому режимі. Наразі вони використовуються для потреб урядів і військових. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що Україна вже попросила надати доступ до цієї системи. Зараз у ЄС опрацьовують технічні та юридичні питання, необхідні для цього.

«Держави-члени ЄС уже можуть користуватися власним супутниковим зв’язком – захищеним і зашифрованим, як для військових, так і для урядових потреб. Це система, створена і керована в Європі та повністю контрольована Європою», – заявив він.

За словами єврокомісара, експерти вважають, що нова система потенційно може бути ефективнішою за Starlink. Саме таку мету і ставить перед собою Євросоюз. Після повного розгортання мережа IRIS2 матиме 290 супутників на різних орбітах. Очікується, що система запрацює на повну потужність до 2030 року і використовуватиметься як державними структурами, так і приватними компаніями.

Супутники створюють компанії SES, Eutelsat та Hispasat. Кубілюс наголосив, що нинішня геополітична ситуація змушує Європу діяти швидше. За його словами, захищений супутниковий зв’язок є важливою частиною оборонних можливостей, у яких ЄС тривалий час значною мірою покладався на США.

До слова, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що Європа не зможе повністю забезпечити свою безпеку без участі США. За його словами, оборонна автономія ЄС потребує значного збільшення військових витрат і тісної співпраці з американськими партнерами.

Читайте також:

Теги: Європа Starlink Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
21 сiчня, 18:54
Що може врятувати НАТО від апетитів Трампа? Аналіз CNN
Що може врятувати НАТО від апетитів Трампа? Аналіз CNN
20 сiчня, 01:42
ЄС готується говорити з Трампом про Гренландію, а не про Україну
Європа міняє Україну на Гренландію у переговорах із Трампом – FT
19 сiчня, 17:39
Заради гарантій безпеки Україні Євросоюз готовий розглянути розширення ролі США у Гренландії
ЄС пропонує США нові можливості в Гренландії в обмін на гарантії для України
9 сiчня, 08:38
Мерц: Україна на порозі енергетичної катастрофи через посилення російських атак
Мерц: Україна на порозі енергетичної катастрофи через посилення російських атак
6 сiчня, 01:56
Трамп не дотиснув Зеленського, як хотіли у Кремлі, хоча і розсипався в компліментах на адресу Путіна
Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки
30 грудня, 2025, 12:01
Трамп з Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, 28 грудня 2025 року
Мирні переговори. Що треба розуміти українцям
29 грудня, 2025, 09:29
Зеленський наполягає на стабільному фінансуванні Збройних сил України та посиленні їхньої протиповітряної оборони
Зеленський готовий відвести війська з лінії фронту, але є умова – FT
28 грудня, 2025, 18:50
19 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві
«Ми намагаємося відбитися». Доктор наук оцінив нинішній стан українсько-польського діалогу щодо Волинської трагедії
28 грудня, 2025, 17:15

Новини

Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua