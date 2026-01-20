Головна Світ Політика
Що може врятувати НАТО від апетитів Трампа? Аналіз CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Що може врятувати НАТО від апетитів Трампа? Аналіз CNN
фото: AP

Майбутнє НАТО та світового порядку залежить від двох ключових факторів: чи зможуть республіканці у Конгресі США обмежити дії Трампа та чи вистачить сил у Європи зберегти єдність 

Намір Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією всупереч волі її жителів спровокував найсерйознішу кризу в історії НАТО. Як повідомляє CNN, американський президент погрожує запровадженням нових тарифів проти тих союзників, які виступають проти його територіальних претензій, передає «Главком».

Аналітики зазначають, що майбутнє Альянсу та світового порядку наразі залежить від двох ключових факторів. По-перше, чи вистачить у республіканців у Конгресі США рішучості обмежити дії президента. По-друге, чи зможе Європа зберегти єдність та застосувати економічні важелі впливу. Потужний торговельний блок ЄС здатен завдати удару по американських фондових ринках, які є ключовим показником успіху для Трампа, проте така конфронтація ризикує зашкодити й самій Європі.

Ситуація навколо Гренландії є принциповою для європейських лідерів, оскільки вона зачіпає фундаментальне право народів на самовизначення. По обидва боки океану зростає занепокоєння через можливий розпад НАТО. Експерти наголошують, що крах Альянсу став би стратегічною перемогою для Китаю та Росії, ставши найбільш дестабілізуючою подією за весь час президентства Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Європі слід зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

Трамп розкритикував європейських лідерів, які виступають проти приєднання США до Гренландії. За його словами, острів необхідний Сполученим Штатам для «забезпечення національної безпеки від зовнішніх загроз».

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу та їхні делегації, які прибули на Всесвітній економічний форум у Давосі, змінюють порядок денний переговорів із президентом США Дональдом Трампом: замість гарантій безпеки для післявоєнної України вони готуються обговорювати кризу навколо Гренландії та загрозу нових американських тарифів.

За даними FT, ще напередодні форуму європейські столиці планували використати Давос як майданчик для переконання Трампа дати чіткі безпекові гарантії Україні після завершення війни. Однак різке загострення навколо Гренландії фактично зірвало ці плани.

