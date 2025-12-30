Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Політолог

Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп не дотиснув Зеленського, як хотіли у Кремлі, хоча і розсипався в компліментах на адресу Путіна
фото: Getty Images

Кульмінація і криза переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни

Переговори між США і Україною на вищому рівні у Флориді у неділю, 28 грудня, і реакція Росії на це у понеділок, 29 грудня, засвідчили одночасно і кульмінацію і кризу переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни.

Трамп і Зеленський вийшли на переговори у Флориді з різними цілями. Зовні це виглядало як фіналізація узгодження спільного американо-українського мирного плану. Однак, схоже, президент США хотів дотиснути українського колегу до односторонніх поступок в бік Росії для досягнення швидкого миру в Україні.

А Зеленський, навпаки, прагнув переконати Трампа у своїй конструктивності і готовності до гнучких компромісів по Донбасу на американських умовах, але так, щоб і Росія погодилась на компроміси (перемир’я на 60 днів до проведення референдуму про рамкову мирну угоду; обопільне відведення російських і українських військ на Донбасі). А якщо Росія не погодиться, то переконати Трампа в тому, що саме Росія не хоче припинення війни в Україні, і треба тиснути на Кремль.

Але сталося не так, як гадалося, і, з іншого боку, вже майже за звичним сценарієм. Путін перед зустріччю Трампа із Зеленським мав телефонну розмову з президентом США (майже як в жовтні), і, схоже, що у черговий раз, йому вдалося хоча б частково зазомбувати Трампа. Цілком ймовірно, що і зараз в організації телефонної розмови між Трампом і Путіним спрацював тандем Стів Віткофф – Кирил Дмітрієв.

Однак Трамп не дотиснув Зеленського, як хотіли у Кремлі, хоча і розсипався в компліментах на адресу Путіна. Особливо огидно виглядало, як Трамп розповідав про «щедрість» Путіна по відношенню до України, і як російський диктатор хоче успіху Україну після завершення війни. Ми щоденно бачимо і відчуваємо «щедрість» Путіна в ракетних і дронових ударах по українських містах, по мирних людях, по об’єктах енергетики, внаслідок чого українців позбавляють опалення і електрики, і все це в морозну зиму.

Російські таргани у голові Трампа знов святкували тактичну перемогу. Проте і повністю в інтересах Росії Трамп не зіграв. На українські компроміси Трамп не погодився (хоча вони були майже за американським сценарієм), але і Зеленського не дотиснув на виконання російських ультиматумів. Тобто, за нашою термінологією, і з точки зору наших інтересів, не відбулося ні зради, але і не перемоги (хоча б у дипломатичному сенсі, і з точки зору інтересів Зеленського). Стало очевидним те, про що попереджали багато коментаторів (зокрема і автор цих рядків), що переговорний процес поступово заходить в глухий кут.

Однак Кремлю цього було замало. Треба було підняти ставки. І з’явилася історія про атаку українських безпілотників на резиденцію Путіна на Валдаї. Не буду оцінювати, що там було насправді. Просто зазначу, що атаки українських безпілотників вже неодноразово були і на Москву, і поруч з різними путінськими резиденціями, які ретельно охороняються. І особливого ажіотажу в Росії це не викликало. Але зараз все було інакше. Потрібна була конспірологічна і драматична історія про підступних українців, які агресивно атакують путінський «дім» (це за словами Трампа). Хоча насправді Путін там буває не часто.

Очевидно, що «атака на резиденцію Путіна» – це російська інформаційно-психологічна операція (ІПСО), спрямована особисто на Президента Трампа і на зрив переговорного процесу з формування спільного американо-українського мирного плану. Дуже показово, що РФ повідомила про цю «атаку» із суттєвою затримкою і лише після інформації про другу телефонну розмову між Трампом і Путіним.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вже заявив, що йдеться про суттєву зміну переговорної позиції Росії. Відзначу, що це відбувається вже не в перший раз. Як тільки позиція Трампа по відношенню до Путіна і Росії стає м’якою і доброзичливою, відразу Росія посилює свої вимоги і ультиматуми до України. Але в Кремлі, схоже, також були дуже занепокоєні, що переговорний процес між Україною і США просунувся занадто далеко, тому його треба було зірвати. Саме тому і відбулася ця російська ІПСО про атаку українців на нібито «дім» Путіна.

На жаль, всі ці російські звинувачення підтвердили припущення, що Росія хоче не припинення війни, а її ескалації. Якась криза в переговорному процесі неминуче мала статися. Війна продовжується не лише на фронті, а й на дипломатичному треку і в інформаційній сфері.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна безпілотник переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США хочуть референдуму в Україні? Що треба про це знати
США хочуть референдуму в Україні? Що треба про це знати
24 грудня, 20:46
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі агресор
23 грудня, 06:57
Путін має намір вести довгі переговори лише з США
Bloomberg: Путіну вигідно затягувати переговорний процес щодо завершення війни
4 грудня, 00:35
Трамп обурився тим, що Зеленський не ознайомився з умовами мирної угоди з Росією
Трамп обурився тим, що Зеленський не ознайомився з умовами мирної угоди з Росією
8 грудня, 02:40
Нардеп від ОПЗЖ перебував у розшуку за підозрою у державній зраді
Справа завербованого ФСБ нардепа Христенка. Офіс генпрокурора прокоментував можливий зв'язок з операцією «Мідас»
3 грудня, 15:37
У небі над Києвом зафіксовано БпЛА, але тривогу не оголошували
У небі над Києвом зафіксовано БпЛА, але тривогу не оголошували
26 грудня, 22:31
Президент навів статистику ударів, яких Росія завдала по Україні
Зеленський окреслив дипломатичний план перед Новим роком
28 грудня, 14:04
Поліція Києва перевірила інформацію, яка набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла
Поліція прокоментувала появу в небі над столицею російського прапора
20 грудня, 15:51
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки (оновлено)
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки (оновлено)
23 грудня, 14:25

Володимир Фесенко

Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки
Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки
Заяви Путіна на «Прямій лінії»: що має значення для України?
Заяви Путіна на «Прямій лінії»: що має значення для України?
Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?
Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?
Життя без Єрмака. Це можливо!
Життя без Єрмака. Це можливо!
Нові сюрпризи від Трампа: чого чекати Україні?
Нові сюрпризи від Трампа: чого чекати Україні?
Трамп, Путін і «Томагавки»: велика гра без пострілів
Трамп, Путін і «Томагавки»: велика гра без пострілів

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua