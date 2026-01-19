Європа міняє Україну на Гренландію у переговорах із Трампом – FT

ЄС готується говорити з Трампом про Гренландію, а не про Україну

Фокус зустрічей із Вашингтоном у Давосі зміщується на тарифи та арктичну кризу

Лідери Європейського Союзу та їхні делегації, які прибули на Всесвітній економічний форум у Давосі, змінюють порядок денний переговорів із президентом США Дональдом Трампом: замість гарантій безпеки для післявоєнної України вони готуються обговорювати кризу навколо Гренландії та загрозу нових американських тарифів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними видання, ще напередодні форуму європейські столиці планували використати Давос як майданчик для переконання Трампа дати чіткі безпекові гарантії Україні після завершення війни. Однак різке загострення навколо Гренландії фактично зірвало ці плани.

Бажання Трампа посилити контроль США над Гренландією переросло з двосторонньої суперечки з Данією у масштабну кризу, яку в Європі називають найсерйознішою загрозою для НАТО за останні десятиліття та найглибшим розривом у трансатлантичних відносинах.

Як розповів один із європейських дипломатів на умовах анонімності, делегації ЄС буквально «переписують нотатки» до зустрічей із американською стороною. Замість України в центрі уваги – можливі відповіді Брюсселя на мита Трампа та шляхи деескалації конфлікту довкола Гренландії.

Джерело FT описало підхід ЄС як поєднання «батога і пряника»: з одного боку – готовність до контрзаходів у торговельній сфері, з іншого – пропозиції щодо компромісу та зниження напруги.

Скепсис щодо надійності Трампа як партнера звучить відверто. Один із дипломатів прямо поставив під сумнів сенс будь-яких переговорів про гарантії безпеки для України.

«Як можна сісти за стіл переговорів із цією людиною і обговорювати його гарантії безпеки для України? Йому не можна довіряти, якщо тільки не відключити реальність», – заявив співрозмовник видання.

У зв’язку з кризою лідери ЄС планують провести надзвичайний саміт наприкінці тижня: попередньо у четвер, уже після зустрічей із Трампом у Давосі. Очікується, що там обговорять спільну позицію Європи щодо США, Гренландії та майбутнього НАТО.

Крім того, за даними FT, сьогодні в Давосі відбулася зустріч радників із національної безпеки західних країн. Вона спочатку була присвячена Україні, але зрештою головною темою стала саме Гренландія.

Паралельно міністри фінансів країн єврозони зберуться в Брюсселі, де також планують обговорити економічні ризики, пов’язані з можливими тарифними війнами зі США.

Водночас у ЄС є й більш оптимістичні голоси. Деякі чиновники вважають, що Трамп неодноразово вдавався до різких погроз, але зрештою відступав під тиском союзників.

Криза навколо Гренландії спалахнула після низки заяв Дональда Трампа про необхідність посилити контроль США над островом, що викликало різку реакцію Данії та інших союзників по НАТО.

Ці дискусії активізувалися на тлі сумнівів у надійності Вашингтона як довгострокового гаранта європейської безпеки. Україну розглядають як потенційного учасника такого союзу завдяки її чисельній армії, розвиненій дроновій галузі та реальному бойовому досвіду.

Водночас Європейський Союз продовжує повноцінну роботу над майбутніми гарантіями безпеки для України разом зі Сполученими Штатами, і політична криза довкола Гренландії не сповільнила цей процес.