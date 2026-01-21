У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти

Ліберальний світопорядок помер. І це шанс для України

Світ змінився, і змінився він не з приходом Трампа. Скоріше прихід Трампа відбувся саме тому, що змінився світ. І я намагаюсь пояснити те, що наступила нова реальність. Трамп в ній всього лише симптом. Але дуже багато людей засмучуються, лютують, ображаються. Так, старий світ з його ліберальним порядком був багатьом знайомий і зрозумілий. Можна було без кінця говорити про права людини, свободи, повагу, «мир, дружбу і жвачку». Тому багато продовжує жити в ілюзії, що ось Трамп піде і все налагодиться. Ні. І ось чому.

Британія, вперше за сто років, на першому місці до парламенту третя партія Reform UK – праві популісти (25-34%). Дві ключові партії лейбористів і консерваторів поступаються їй на 5-10% за різними опитуваннями. Падіння підтримки Кіра Стармера таке, що я прогнозую в наступному році перевибори. Німеччина – на першому місці до парламенту Альтернатива для Німеччини – 25-26%. Такого ніколи не було, з часів Другої Світової. Трохи поступається блох ХДС\ХСС Мерца. Але тренд зрозумілий. Франція, остаточно і безапеляційно на першому місці до парламенту ультраправі Національне об’єднання (колишній блок Марін Ле Пен) – 30-36% (за різними опитуваннями). На другому місці партія Макрона En Marche – 20-24%. Відповідно, ультраправий кандидат Жордан Барделла посідає перше місце в рейтингу президентських виборів з 33-36%. Кандидат від влади – Габріель Аттал 18-19%.

Це три великі ключові країни Заходу. Ці ж тренди зберігаються в значно менших по впливу країнах, і вже давно втілені в Угорщині, Польщі, Чехії та Словаччині. Румунія «чудом» врятувалась, але навряд чи це допоможе на наступних виборах. Всі ці праві партії і політики є мінікопіями Трампа і його порядку денного. Впродовж 3-5 років Захід – зміниться до невпізнаваності. І всі ваші претензії до Трампа, помножаться в десятеро на його мінікопії по всьому світу.

На відміну від багатьох, хто сьогодні кричить «все пропало», «у всьому винен Трамп», я вважаю, що цей новий світ відкриває грандіозні можливості для України. Старий світ був визначеним, і в ньому у нас майже не було шансів вступити в ЄС чи НАТО. Колись одна євродепутатка мені це сказала прямим текстом: ви не вступите до ЄС, бо ми взяли Румунію і Болгарію, і цей досвід повторювати не будемо. У новому світі ЄС і НАТО фактично припинять своє існування. Натомість, на зміну їм прийдуть нові прагматичні коаліції, які будуть значно ефективніші за ці бюрократичні розвалюхи.

Новий світ буде світом жорсткого прагматизму: гонитва за прибутками, зростанням військової потуги, і контролем енергетичних і торгових потоків. І ось вперше за багато років Україна входить в нову епоху з сильними картами на руках. У нас передова бойова армія, з передовою військовою промисловістю. Будь-яка нова коаліція буде мати за радість приєднати нас. Однак, нам треба змінити свою зовнішню політику із гасел на предметні розрахунки. Ми маємо класти на стіл чіткі фінансові моделі інвестицій, торгівлі, обронки тощо. Епоха декларацій і гасел про мир і права людини – летить у прірву. На зміну їй до влади приходять ділки, які дуже часто були успішними бізнесменами, вміють заробляти і відстоювати свій інтерес. З такими людьми треба бути дуже предметним і чіткім, розуміти що їх цікавить, і де заробляють всі.