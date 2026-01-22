Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європа відчула полегшення після відмови Трампа ввести тарифи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Європа відчула полегшення після відмови Трампа ввести тарифи
фото з відкритих джерел

Підхід Трампа до питання Гренландії псує дипломатичне тло, але відмова від тарифів покращує ситуацію з Європопою

Рішення Дональда Трампа відмовитися від запровадження мит проти європейських союзників, які захищали суверенітет Данії та Гренландії, викликало полегшення не лише у фінансовому секторі. Як стало відомо, всередині американської адміністрації низка посадовців також висловлювала серйозну тривогу через різку риторику президента щодо партнерів по НАТО. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Представники уряду США на умовах анонімності повідомили, що надмірна фіксація Трампа на ідеї приєднання Арктичного острова шкодить іншим стратегічним напрямкам зовнішньої політики. Зокрема, така позиція ускладнює підготовку до створення Ради миру.

Європейські лідери, які й раніше з недовірою ставилися до ідеї створення Ради з широкими повноваженнями, посилили свій скептицизм саме після тарифних погроз Білого дому. На думку американських чиновників, агресивний підхід до питання Гренландії відволікає ресурси та псує дипломатичне тло, необхідне для реалізації глобальних проєктів президента.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії.

Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожував підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою погодитися на її продаж Сполученим Штатам. Телеканал CNBC проаналізував, які сфери постраждають найбільше від нових американських мит.

Трамп пообіцяв до 1 лютого ввести 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, посиливши тиск з метою приєднання Гренландії, самокерованої датської території, до складу Сполучених Штатів. З 1 червня мита на товари з цих країн зростуть до 25%, заявив Трамп.

Теги: США Дональд Трамп Європейський Союз Європа тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США замінять керівників 29 дипмісій у січні 2026 року
Адміністрація Трампа відкликає 29 послів: кого торнеться оновлення дипкорпусу США
22 грудня, 2025, 10:23
Американський лідер заявив, що не вірить у те, що Пекін нападе на Тайбей
Трамп прокоментував масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню
30 грудня, 2025, 07:16
Рубіо відповів віцепрезидентці Венесуели, яка заявила, що її країна не стане колонією
Рубіо відповів віцепрезидентці Венесуели, яка заявила, що її країна не стане колонією
4 сiчня, 02:32
Судно потрапило під санкції США за участь у транспортуванні російської нафти
США показали відео захоплення танкера Olina
9 сiчня, 17:15
Трамп заявив, що хотів би залучити лідерку венесуельскої опозиції до справ країни
Трамп заявив, що хотів би залучити лідерку венесуельскої опозиції до справ країни
Вчора, 04:40
Кремль отримав документи через помічника диктатора Кирила Дмитрієва
США неофіційно передали Путіну останню версію мирного плану – Bloomberg
Вчора, 16:10
Трамп та Зеленський поговорять із європейськими лідерами
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
28 грудня, 2025, 17:44
Павленко наголосила, що відмова від імпорту за високих цін означає зростання ризиків для енергосистеми
Підвищення прайс-кепів є вибором між взагалі доступністю електроенергії та її ціною – DiXi Group
6 сiчня, 13:28
США почали евакуацію сотні військових зі своєї найбільшої авіабази Аль-Удейд у Катарі
США виводять частину військ з ключових баз на Близького Сходу: причина
14 сiчня, 18:24

Політика

Українська делегація провела низку зустрічей у Давосі: Умєров розкрив деталі
Українська делегація провела низку зустрічей у Давосі: Умєров розкрив деталі
Європа відчула полегшення після відмови Трампа ввести тарифи
Європа відчула полегшення після відмови Трампа ввести тарифи
Путін розкрив плани на зустріч із спецпосланцями Трампа
Путін розкрив плани на зустріч із спецпосланцями Трампа
Гренландія, тарифи та «невдячна» Європа: головні тези Трампа в Давосі
Гренландія, тарифи та «невдячна» Європа: головні тези Трампа в Давосі
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру
Тарифи більше не потрібні: Трамп заявив, що досяг угоди щодо Гренландії з генсеком НАТО
Тарифи більше не потрібні: Трамп заявив, що досяг угоди щодо Гренландії з генсеком НАТО

Новини

Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
20 сiчня, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
20 сiчня, 20:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua