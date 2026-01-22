Європа відчула полегшення після відмови Трампа ввести тарифи

Підхід Трампа до питання Гренландії псує дипломатичне тло, але відмова від тарифів покращує ситуацію з Європопою

Рішення Дональда Трампа відмовитися від запровадження мит проти європейських союзників, які захищали суверенітет Данії та Гренландії, викликало полегшення не лише у фінансовому секторі. Як стало відомо, всередині американської адміністрації низка посадовців також висловлювала серйозну тривогу через різку риторику президента щодо партнерів по НАТО. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Представники уряду США на умовах анонімності повідомили, що надмірна фіксація Трампа на ідеї приєднання Арктичного острова шкодить іншим стратегічним напрямкам зовнішньої політики. Зокрема, така позиція ускладнює підготовку до створення Ради миру.

Європейські лідери, які й раніше з недовірою ставилися до ідеї створення Ради з широкими повноваженнями, посилили свій скептицизм саме після тарифних погроз Білого дому. На думку американських чиновників, агресивний підхід до питання Гренландії відволікає ресурси та псує дипломатичне тло, необхідне для реалізації глобальних проєктів президента.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії.

Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожував підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою погодитися на її продаж Сполученим Штатам. Телеканал CNBC проаналізував, які сфери постраждають найбільше від нових американських мит.

Трамп пообіцяв до 1 лютого ввести 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, посиливши тиск з метою приєднання Гренландії, самокерованої датської території, до складу Сполучених Штатів. З 1 червня мита на товари з цих країн зростуть до 25%, заявив Трамп.