Гренландія, тарифи та «невдячна» Європа: головні тези Трампа в Давосі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Гренландія, тарифи та «невдячна» Європа: головні тези Трампа в Давосі
фото: AP

Аудиторія в Давосі реагувала на виступ Трампа змішаними почуттями

Виступ Дональда Трампа перед світовою елітою у Швейцарії став черговим випробуванням для трансатлантичної єдності. Замість заспокоєння союзників, президент США вдався до жорсткої критики європейських лідерів, звинувачуючи їх у неефективній міграційній політиці та невдячності. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Особливу увагу Трамп приділив питанню Гренландії, висловивши обурення через опір його планам отримати контроль над островом. Попри загальний агресивний тон, європейські дипломати почули важливий сигнал: Трамп офіційно заявив, що не планує застосовувати військову силу для захоплення Гренландії. Ця заява, разом із пізнішим оголошенням про рамкову угоду та скасування тарифів на європейський імпорт, дещо знизила градус напруги та позитивно вплинула на фінансові ринки.

У своїх історичних аргументах Трамп виявився вкрай різким, назвавши Данію невдячною за американський захист під час Другої світової війни. Він висловив жаль, що після завершення війни США дозволили Копенгагену зберегти владу над Гренландією, яку він вважає природною частиною Північної Америки. Промова супроводжувалася низкою особистих випадів проти світових лідерів, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона та канадського прем’єра Марка Карні. 

Аудиторія в Давосі реагувала на виступ змішаними почуттями – від шокованої тиші до іронічного сміху. Особливий скепсис викликали неодноразові помилки президента, який плутав Гренландію з Ісландією, та його тривала тирада проти вітрової енергетики. Багато присутніх почали залишати залу ще до завершення годинного виступу, коли Трамп перейшов до обговорення внутрішніх американських питань. Зрештою, головним меседжем президента стало переконання, що сучасна Європа через дії своїх лідерів стала «невпізнанною», а виживання більшості країн світу напряму залежить від волі Сполучених Штатів.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії. 

Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав Гренландію «шматком льоду». Він пообіцяв не захоплювати острів військовим шляхом.

«Факт у тому, що жодна країна не зможе забезпечити безпеку Гренландії, за винятком США. Ми потужна країна, значно потужніша, ніж можна собі уявити. Це було ясно видно у Венесуелі два тижні тому. Ми це бачили у Другій світовій, коли Данія здалася Німеччині, вони воювали всього лише шість годин і не змогли захистити ні себе, ні Гренландію», – заявив він.

