Європарламент призупинив затвердження торговельної угоди зі США

Депутати вирішили поставити на паузу роботу комітету над юридичною імплементацією угоди

Європейський парламент офіційно повідомив про призупинення роботи над затвердження торгової угоди ЄС і США через останні заяви американського президента Дональда Трампа. Він активно погрожував запровадити нові мита проти деяких членів блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника торгового комітету Європейського парламенту Бернда Ланге.

«Тепер офіційно: угода ЄС і США на паузі до подальших повідомлень. Переговорна команда щойно вирішила призупинити роботу комітету над юридичною імплементацією угоди у Торнбері», – пояснив він.

За словами євродепутата, на кону – суверенітет і територіальна цілісність Євросоюзу. «Бізнес як завжди» вже неможливий», – вважає він.

Раніше лідери найбільших груп Європарламенту заявили про необхідність ставити на паузу затвердження торгової угоди ЄС зі США через тарифні погрози Трампа країнам ЄС за позицію щодо Гренландії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожує підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою погодитися на її продаж Сполученим Штатам. Телеканал CNBC проаналізував, які сфери постраждають найбільше від нових американських мит.

Трамп пообіцяв до 1 лютого ввести 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, посиливши тиск з метою приєднання Гренландії, самокерованої данської території, до складу Сполучених Штатів. З 1 червня мита на товари з цих країн зростуть до 25%, заявив Трамп.

До слова, нове дослідження Кільського інституту світової економіки свідчить про те, що основний тягар імпортних мит, запроваджених Дональдом Трампом, лягає на плечі американських споживачів та імпортерів.