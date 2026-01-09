Головна Світ Політика
ЄС пропонує США нові можливості в Гренландії в обмін на гарантії для України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
ЄС пропонує США нові можливості в Гренландії в обмін на гарантії для України
Заради гарантій безпеки Україні Євросоюз готовий розглянути розширення ролі США у Гренландії
фото: shutterstock.com

Йдеться про формат «безпека за безпеку», який передбачає гарантії Україні від США

Країни Євросоюзу обговорюють можливість, за якою США дістануть більший вплив у Гренландії замість надання Вашингтоном гарантій безпеки Україні. Про це пише Politico.

За інформацією джерел інтернет-видання, одним з імовірних сценаріїв є пакетна угода «безпека за безпеку», у межах якої Європа дістає твердіші запевнення від Білого дому щодо України в обмін на розширену роль США у Гренландії.

На думку співрозмовників видання, це може бути «гіркою пігулкою, але її легше проковтнути, ніж альтернативу – дратувати Трампа, який може відповісти запровадженням санкцій, виходом із мирних переговорів чи підтримкою Путіна в переговорах з Україною».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю The New York Times зробив низку резонансних заяв, які ставлять під питання майбутнє трансатлантичної безпеки та світового правопорядку. Зокрема, він не виключив, що Сполученим Штатам доведеться обирати між збереженням НАТО та отриманням контролю над Гренландією.

Трамп наголосив, що перехід Гренландії у власність США є стратегічно важливим кроком, який він назвав «психологічно необхідним» для успіху країни.

Міністерство оборони Данії нагадало про чинне з 1952 року правило ведення бойових дій, яке зобов’язує данських військових негайно відкривати вогонь по силах, що вторглися на територію країни, без очікування наказів. Відповідну заяву було зроблено на тлі претензій президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Згідно з правилами ведення бойових дій армії, данські солдати будуть зобов'язані спочатку стріляти, а потім ставити питання, якщо США вторгнуться в Гренландію.

