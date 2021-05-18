У Нідерландах розпочався перший півфінал «Євробачення-2021»
Представник від України група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15
Щойно розпочався перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2021», в якому виступить представник від України – група Go_A.
65-й конкурс пісні «Євробачення» проходить в Роттердамі, Нідерланди після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року.
Перший і другий півфінали конкурсу відбудуться 18 і 20 травня. Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня.
Подивитися трансляцію конкурсу в Україні можна буде відразу на двох телеканалах – «СТБ» і UA:Перший.
У першому півфіналі виступлять такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.
Згідно з порядком виступів, який раніше був оголошений на сайті «Євробачення», представник від України група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15. Go_A виступатиме з піснею Shum.
У першому півфіналі виступлять 16 учасників у такому порядку:
- Литва: The Roop – «Discoteque»
- Словенія: Ana Soklič – «Amen»
- Росія: Manizha – «Russian Woman»
- Швеція: Tusse – «Voices»
- Австралія: Montaigne – «Technicolour»
- Північна Македонія: Vasil – «Here I Stand»
- Ірландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
- Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
- Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
- Хорватія: Albina – «Tick-Tock»
- Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
- Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
- Румунія: ROXEN – «Amnesia»
- Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
- Україна: Go_A – «SHUM»
- Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім своєї країни.
Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.