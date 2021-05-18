  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Нідерландах розпочався перший півфінал «Євробачення-2021»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Цього року на пісенному конкурсі &laquo;Євробачення-2021&raquo; Україну представляє гурт &laquo;Go_A&raquo; з піснею &laquo;Шум&raquo; - У Нідерландах розпочався перший півфінал «Євробачення-2021»
    Цього року на пісенному конкурсі «Євробачення-2021» Україну представляє гурт «Go_A» з піснею «Шум»
    Фото: Reuters

    Представник від України група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15

    Щойно розпочався перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2021», в якому виступить представник від України – група Go_A.

    65-й конкурс пісні «Євробачення» проходить в Роттердамі, Нідерланди після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року.

    Перший і другий півфінали конкурсу відбудуться 18 і 20 травня. Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня.

    Подивитися трансляцію конкурсу в Україні можна буде відразу на двох телеканалах – «СТБ» і UA:Перший.

    У першому півфіналі виступлять такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.

    Згідно з порядком виступів, який раніше був оголошений на сайті «Євробачення», представник від України група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15. Go_A виступатиме з піснею Shum.

    У першому півфіналі виступлять 16 учасників у такому порядку:

    • Литва: The Roop – «Discoteque»
    • Словенія: Ana Soklič – «Amen»
    • Росія: Manizha – «Russian Woman»
    • Швеція: Tusse – «Voices»
    • Австралія: Montaigne – «Technicolour»
    • Північна Македонія: Vasil – «Here I Stand»
    • Ірландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
    • Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
    • Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
    • Хорватія: Albina – «Tick-Tock»
    • Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
    • Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
    • Румунія: ROXEN – «Amnesia»
    • Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
    • Україна: Go_A – «SHUM»
    • Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

    Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім своєї країни.

    Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.

    Читайте також:

    Теги: Швеція Росія Євробачення Австралія Ізраїль конкурс Нідерланди Бельгія Румунія Ірландія Норвегія Азербайджан Литва Хорватія Україна Словенія Північна Македонія Кіпр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Нідерландах розпочався перший півфінал «Євробачення-2021»