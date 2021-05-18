У Нідерландах розпочався перший півфінал «Євробачення-2021»

Цього року на пісенному конкурсі «Євробачення-2021» Україну представляє гурт «Go_A» з піснею «Шум»

Представник від України група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15

Щойно розпочався перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2021», в якому виступить представник від України – група Go_A.

65-й конкурс пісні «Євробачення» проходить в Роттердамі, Нідерланди після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року.

Перший і другий півфінали конкурсу відбудуться 18 і 20 травня. Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня.

Подивитися трансляцію конкурсу в Україні можна буде відразу на двох телеканалах – «СТБ» і UA:Перший.

У першому півфіналі виступлять такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.

Згідно з порядком виступів, який раніше був оголошений на сайті «Євробачення», представник від України група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15. Go_A виступатиме з піснею Shum.

У першому півфіналі виступлять 16 учасників у такому порядку:

Литва: The Roop – «Discoteque»

Словенія: Ana Soklič – «Amen»

Росія: Manizha – «Russian Woman»

Швеція: Tusse – «Voices»

Австралія: Montaigne – «Technicolour»

Північна Македонія: Vasil – «Here I Stand»

Ірландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»

Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»

Норвегія: TIX – «Fallen Angel»

Хорватія: Albina – «Tick-Tock»

Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»

Румунія: ROXEN – «Amnesia»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Україна: Go_A – «SHUM»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім своєї країни.

Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.