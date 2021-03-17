Єврокомісія звинуватила Британію у порушенні угоди про Brexit

З 1 січня 2021 року Британія завершила перехідний період після виходу з Євросоюзу, в дію вступила угода між сторонами про співпрацю і торгівлі

Велика Британія має термін один місяць, щоб надати відповідь на офіційний лист від Європейського Союзу

Європейська Комісія надіслала формальне повідомлення Великій Британії щодо порушення нею власних зобов’язань за Протоколом щодо Ірландії та Північної Ірландії, який є складовою Угоди про вихід Великої Британії з ЄС.

Відповідна інформація оприлюднена у вівторок на сайті Європейської Комісії.

«Європейська Комісія надіслала лист формального повідомлення Великій Британії за порушення змістовних положень Протоколу по Ірландії та Північній Ірландії, а також зобов’язань доброї волі відповідно до Угоди про вихід. Це позначає початок формального процесу розслідування проти Великої Британії. Це вже другий випадок за шість місяців, коли уряд Великої Британії вдається до порушення міжнародного законодавства», – йдеться у повідомленні.

Як зауважив з цього приводу віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, який є співголовою Спільного комітету ЄС-Велика Британія, дотримання Протоколу по Ірландії та Північній Ірландії є єдиним шляхом для захисту так званої Угоди «доброї п’ятниці», зберегти мир і стабільність, уникнути створення жорсткого кордону на острові Ірландія та підтримати єдність Спільного ринку ЄС.

«ЄС і Велика Британія погодили цей протокол разом. Тож і виконувати його ми маємо разом. Односторонні рішення та порушення міжнародного права з боку Великої Британії вражає саму мету цього документа та підриває довіру між нами. Велика Британія має належним чином імплементувати його (Протокол – ред.), якщо ми прагнемо досягти наших цілей. Саме тому ми порушили сьогодні цю правову процедуру», – зауважив представник Європейської Комісії.

При цьому він висловив надію, що той конструктивний дух співробітництва і прагматизму, який був притаманний роботі Спільного комітету з імплементації Угоди про вихід, допоможе вирішити ці проблеми в рамках Спільного комітету та не вдаватися до подальших правових засобів.

На цьому етапі Велика Британія має термін один місяць, щоб надати відповідь на офіційний лист від Європейського Союзу.

Як повідомлялося, з 1 січня 2021 року Британія завершила перехідний період після виходу з Євросоюзу (Brexit), в дію вступила угода між сторонами про співпрацю і торгівлі.

До слова, у січні експорт з Британії до ЄС обвалився до 70%.

Джерело: Укрінформ