Формула Brexit: про що домовились Великобританія та Європейський Союз

Опубліковано текст торговельної угоди, ухваленої в четвер

Європейська комісія оприлюднила повний текст торговельної угоди з Великою Британією, яка буде діяти після Brexit. У тексті документу, обговорення якого тривало чотири роки, нараховується 1 246 сторінок. Зараз посли країн Європейського Союзу вивчають і звіряють текст угоди перед остаточною ратифікацією.

Угода передбачає вільну торгівлю на нульових тарифах та квотах. Окрім цього, у ній прописані умови і для інших сфер: інвестиції, конкуренція, податкова прозорість, повітряний і автомобільний транспорт, енергетика, рибальство і захист даних.

ЄС і Велика Британія узгодили нові правила для спільного управління рибними запасами

Британія та Ірландія (член ЄС) користуються спільними рибними ресурсами, адже багато видів риб нерестяться у водах Ірландії, але потім йдуть на північ — у води Британії. Країна зможе і далі розвивати риболовецьку діяльність, при цьому діяльність європейських рибальських товариств буде захищена.

Що стосується транспорту, то угода передбачає постійне і стійке повітряне, автомобільне, залізничне і морське сполучення. У ній є положення, що гарантують чесну конкуренцію між операторами ЄС і Британії.

Обидві сторони зобовʼязалися забезпечити рівні умови гри й підтримувати охорону навколишнього середовища та боротьбу зі зміною клімату, зменшити викиди вуглецю.

Угода не поширюється на зовнішню політику, зовнішню безпеку і оборонну співпрацю, оскільки Велика Британія не хотіла вести переговори з цього питання.

Усі країни блоку повинні одноголосно проголосувати за прийняття угоди, після чого вона буде офіційно підписана. Це повинно відбутися до 1 січня 2021 року. Угоду можна буде застосовувати в тимчасовому режимі до 28 лютого.

Нагадаємо, що британські піддані проголосували за вихід з Євросоюзу ще влітку 2016 року. Опівночі на 1 лютого 2020 року Британія покинула ЄС. Але ось умови «розлучення» за чотири з половиною роки узгодити не вдавалось.

Лондон мав до кінця 2020 року укласти з Брюсселем торгову угоду. В іншому разі на країну очікував би «жорсткий» сценарій — 1 січня 2021 року Британія і ЄС у торгівлі перейшли б на умови Світової організації торгівлі, а замість нинішньої абсолютно безперешкодної торгівлі могли зʼявитися мита, тарифи, квоти та митні пости.

Раніше повідомлялося про те, що на тлі повідомлень про узгодження угоди, курс британського фунта зріс на 1% відносно долара.