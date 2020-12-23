ЗМІ: Велика Британія і ЄС погодили торговельну угоду щодо Brexit

За інформацією ЗМІ, сторони ще не підписали документ щодо Brexit, однак основні розбіжності змогли подолати

Курс фунта на тлі інформації про угоду з ЄС вже зріс на 1% по відношенню до долара

Велика Британія і Євросоюз досягли принципової домовленості про укладення угоди про майбутні відносини і вільну торгівлю.

Про це з посиланням на джерела в уряді Сполученого Королівства повідомив у середу ввечері телеканал Sky News.

Утім, наголошується, що документ ще сторони не підписали, однак основні розбіжності змогли подолати.

Тим часом політичний оглядач BBC Лора Кюнсберг підкреслила, що консультації «знаходяться на завершальному колі».

Видання Financial Times зазначає, що остаточно сторони зможуть «вдарити по руках» через кілька годин напружених переговорів.

Тим часом курс фунта стерлінгів на тлі цієї інформації вже зріс на 1% по відношенню до долара, до 1,3512 долара за одиницю британської валюти, і на 0,9% по відношенню до євро, до 1,108 євро за фунт.

Відзначимо, у середині грудня британський уряд закликав магазини зробити запаси продуктів на випадок жорсткого Brexit.

12 грудня Велика Британія відкинула останню пропозицію щодо торгівлі з ЄС.

Велика Британія вийшла з ЄС у січні, але залишається де факто його членом до 31 грудня, доки діє перехідний період. Обидві сторони кажуть, що хочуть укласти торгову угоду, але переговори заходили в глухий кут.

17 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон тепер готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

Як повідомлялося, 7 грудня ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit.

Ще 13 грудня Британія та ЄС були «дуже далекі» від угоди про умови Brexit.