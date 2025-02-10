На тлі рішення Трампа Європа теж перегляне програми із зовнішньої допомоги – Bloomberg

Єврокомісія хоче зробити зовнішню допомогу більш «адресною для наших партнерів», зазначено в проєкті документа

Найближчими тижнями Єврокомісія окреслить ідеї щодо покращення свого наступного семирічного бюджету з 2028 до 2034 року

Європейський Союз проведе перегляд своєї багатомільярдної зовнішньої допомоги, щоб тісніше пов’язати розподіл коштів зі своїми зовнішньополітичними інтересами. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт документа, з яким ознайомилося агентство.

Видання зазначає, що цей захід вживається на тлі зростання кількості пріоритетів, включно з обороною, через війну в Україні, та заяв президента США Дональда Трампа в перші тижні його перебування на посаді.

Єврокомісія хоче зробити зовнішню допомогу більш «адресною для наших партнерів», зазначено в проєкті документа.

Крім того, ЄС прагне реструктурувати зовнішню допомогу для забезпечення своїх стратегічних інтересів, включно зі зміцненням альянсів із країнами-однодумцями, забезпечення доступу до сировинних ресурсів та стримування припливу мігрантів.

У проєкті зазначається, що загальний бюджет ЄС, який традиційно становить близько 1% ВВП блоку, перенапружений з огляду на широкий спектр вимог – від зеленого переходу до оборони.

Найближчими тижнями Єврокомісія окреслить ідеї щодо покращення свого наступного семирічного бюджету з 2028 до 2034 року.

Агенція додає що план Єврокомісії збігається з рішенням Трампа ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке щороку розподіляє закордонну допомогу на десятки мільярдів доларів.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про зупинення допомоги іншим країнам. 3 лютого чиновників USAID відправили у відпустку через їхню відмову надати співробітникам Департаменту ефективності державного управління (DOGE) доступ до конфіденційних даних.

Головним ініціатором ліквідації USAID називають підприємця Ілона Маска, який очолює DOGE. Саме він переконав Трампа у необхідності припинити роботу агентства.

До слова, у Вашингтоні, 3 лютого, було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Згодом стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа залишить менше ніж 300 осіб в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), різко скоротивши кількість працівників.

Водночас глава нового Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

Як відомо, рішення президента США Дональда Трампа про призупинення допомоги іншим країнам та фактичну ліквідацію Агентства з міжнародного розвитку (USAID) викликало обурення серед американської громадськості. Дві найбільші профспілкові організації – Американська організація дипломатичної служби та Федерація державних службовців – подали позов проти адміністрації Трампа, звинувативши президента у неконституційних та незаконних діях.