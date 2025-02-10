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Євросоюз готує відповідь Трампу щодо запровадження мита на сталь та алюміній

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз готує відповідь Трампу щодо запровадження мита на сталь та алюміній
США хочуть запровадити 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію
фото: AP

Єврокомісія не отримувала офіційних повідомлень про запровадження додаткових мит на товари ЄС

Анонсоване запровадження 25% імпортних тарифів на сталь та алюміній є незаконним та економічно контрпродуктивним. Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

«ЄС не бачить виправдань для введення мит на свій експорт. Ми реагуватимемо, щоб захистити інтереси європейського бізнесу, працівників та споживачів від необґрунтованих заходів», – зазначено в публікації.

Як зазначається, Європейська комісія ще не отримувала жодних офіційних повідомлень про запровадження додаткових мит на товари ЄС. Пресслужба відомства наголошує, що тарифи є тим ще, що й податки.

«Запроваджуючи тарифи, США оподатковуватимуть власних громадян, підвищуватимуть витрати для бізнесу та підживлюватимуть інфляцію», – зазначають у Єврокомісії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пояснив, що його метою є встановлення справедливих умов торгівлі. Сполучені Штати Америки запровадять 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію в країну.

Водночас міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл заявив, що експорт сталі та алюмінію в США має ключове значення для спільних оборонних інтересів. У 2023 році Австралія відвантажила до США сталі та залізної продукції на суму близько $237 млн, а у 2024 році – алюмінію на суму $275 млн.

До слова, Китай вводить мита на імпортоване зі США вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільгосптехніку та деякі автомобілі.  Також Велика Британія розробляє плани дій на випадок можливих заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп введе мита на британські товари.

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Теги: США тарифи податки Єврокомісія Дональд Трамп металургія Європейський союз

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