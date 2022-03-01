Порошенко: «ЄС має невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною»

«ЄС має невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною»

Петро Порошенко взяв участь у засіданні Європейської народної партії перед дебатами в Європарламенті щодо ситуації в Україні.

Петро Порошенко привітав рішення президента Зеленського щодо подання заявки на членство в ЄС згідно зі статею 49 Договору про ЄС та закликав політичну родину Європейської народної партії сприяти швидкому вирішенню питання про вступ України до Європейського Союзу за спеціальною процедурою, а також надання нашій державі Плану дій щодо членства в НАТО.

«ЄС має невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною та надати нашій державі потужну фінансово-економічну допомогу на відбудову зруйнованої інфраструктури», – наголосив п’ятий президент.

У понеділок, 28 лютого, Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. Заявку вже зареєстрували й навіть почали процедуру розгляду.

Україна має вступити до Європейського союзу, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

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