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    Порошенко: «ЄС має невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною»

    Порошенко: «ЄС має невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною»
    фото: eurosolidarity.org

    «ЄС має невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною»

    Петро Порошенко взяв участь у засіданні Європейської народної партії перед дебатами в Європарламенті щодо ситуації в Україні.

    Петро Порошенко привітав рішення президента Зеленського щодо подання заявки на членство в ЄС згідно зі статею 49 Договору про ЄС та закликав політичну родину Європейської народної партії сприяти швидкому вирішенню питання про вступ України до Європейського Союзу за спеціальною процедурою, а також надання нашій державі Плану дій щодо членства в НАТО.

    «ЄС має невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною та надати нашій державі потужну фінансово-економічну допомогу на відбудову зруйнованої інфраструктури», – наголосив п’ятий президент.

    У понеділок, 28 лютого, Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. Заявку вже зареєстрували й навіть почали процедуру розгляду.

    Україна має вступити до Європейського союзу, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

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    Теги: Петро Порошенко ЄС НАТО партії президент
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    Порошенко: «ЄС має невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною»