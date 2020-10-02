Місцеві вибори: ЦВК назвала найбільш проблемне питання



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Член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко

Йдеться про голосування людей, які перебувають на самоізоляції

Найбільш проблемне питання місцевих виборів 2020 року – це голосування за місцем перебування людей, які знаходяться на самоізоляції. Про це заявив член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко під час круглого столу на тему: «Місцеві вибори-2020 і Covid-19», передає УНН.

«Найбільш проблемне питання – це голосування за місцем перебування людей, які знаходяться на самоізоляції. Це те, що потрібно врегулювати на законодавчому рівні, але думаю, навіть якщо це не буде врегульовано, я думаю, ми цим порядком... у нас передбачена ця процедура голосування за місцем перебування. Єдине, що ми врегулюємо порядок здійснення цього голосування. У тому розумінні, що до кого ми спочатку йдемо проводити це голосування, до яких виборців, категорій, які передбачені, а, відповідно, ті, що знаходяться на самоізоляції – це, напевно, буде у другу чергу», – розповів Гевко.

За його словами, важливо було б прийняти законопроєкт №4117, який регламентував права і зобов'язання всіх учасників голосування в умовах пандемії.

«Все ж таки є сподівання, що він буде розглянутий та прийнятий і таким чином вдасться здійснити на належному рівні всі заходи, щоб люди безпечно могли проголосувати. Й ті виборці, які знаходяться на самоізоляції у тому числі», – сказав Гевко.

Нагадаємо, що поліція відкрила понад 150 кримінальних справ через порушення виборчого закону.