Аваков стверджує, що у Горлівці 12 випадків коронавірусу



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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

«Якщо людина зареєстрована у Горлівці, її не пропустять на територію України під час карантину», – сказав Арсен Аваков

Сьогодні, 13 березня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у Горлівці на Донеччині вже виявлено 12 випадків захворювання на коронавірус.

Арсен Аваков сказав про це на виїзному позачерговому засіданні Кабінету міністрів за участю президента Володимира Зеленського, коментуючи ситуацію у пунктах пропуску на лінії розмежування у Донецькій, Луганській областях та Криму.

Арсен Аваков зазначив, що запроваджують обмеження для громадян через пункти пропуску. «Плануємо пропускати громадян України, які зареєстровані не на окупованій території. Зараз маємо попередню інформацію про 12 випадків корона вірусу у Горлівці. Тому ми повинні зробити контроль. Якщо, скажімо, людина зареєстрована у Горлівці, її не пропустять на територію України, поки діє карантин», – сказав Аваков.

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, розпочалося виїзне засідання уряду за участю Зеленського.

Нагадаємо, в Україні і Києві запровадили обмеження для запобігвння можливому розповсюдженню захворювання на коронавірус.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей у країни, які уражені коронавірусом.

У світі станом на ранок 13 березня зареєстровано 134 829 випадків коронавірусної інфекції.

В Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.

В Україні заплановано закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні.