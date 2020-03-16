Євросоюз обмежив експорт медичних захисних засобів



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Євросоюз обмежив експорт медичних масок

Для експорту необхідні спеціальні дозволи

Євросоюз обмежив експорт медичних захисних засобів, які можуть бути використані в боротьбі проти поширення коронавіруса.

Про це повідомляє глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

Наголошується, що для продажу за межі ЄС медичних захисних засобів тепер необхідні спеціальні дозволи. Мова йде про фільтруючі маски, захисні окуляри, спецкостюми та інші засоби захисту.

Також фон дер Ляйєн заявила про необхідність стимулювати виробників захисних засобів.

Проте глава Єврокомісії висловилася проти обмежень на захисними товарами всередині ЄС, заявивши, що країни-члени ЄС повинні допомагати один одному

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що масок і дезінфекторів в аптеках буде достатньо.

Також він сказав, що була проведена бесіда з виробниками, постачальниками цих товарів і аптекарями.

«Є речі, на яких можна заробляти: це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести і інші необхідні засоби будуть на полицях аптек в достатній кількості і за доступною ціною», - запевнив президент.

Зеленський додав, що держава буде економічно стимулювати запуск виробництва засобів індивідуального захисту.

«Я також прошу постачальників і роздрібні мережі не спекулювати на цінах на продукти і не наживатися на людях... Крім того, Кабінет міністрів України заборонив експорт індивідуального противірусного захисту», - заявив він.

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