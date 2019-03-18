Міністр європейських справ Франції назвала свого кота Brexit
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За словами французького політика, кіт постійно нявчить, щоб йому відкрили двері. А коли двері відчинені, він нікуди не йде
Французький міністр підкреслила, що Лондон поводиться, як її кіт
Міністр європейських справ Франції Наталі Луазо назвала свого кота Brexit через його нерішучий характер.
В цьому вона зізналася нещодавно під час одного з інтерв’ю, пише «Уніан» із посиланням на The Independent.
За словами французького політика, кіт постійно нявчить, щоб йому відкрили двері. А коли двері відчинені, він нікуди не йде. Саме так, мовляв, поводиться і Велика Британія у питанні членства в ЄС.
«Він будить мене кожного ранку і нявчить до хрипу, тому що хоче вийти. І потім, коли я відчиняю перед ним двері, він лишається на місці, нерішучий. А потім кіт пильно дивиться на мене, коли я виставляю його за двері», - пояснила Луазо.
Луазо буде головним кандидатом від партії президента Еммануеля Макрона на цьогорічних виборах до Європарламенту.
Луазо неодноразово жорстко чи навіть провокативно висловлювалася про переговори щодо Brexit. В жовтні вона припустила, що вихід Британії без будь-якої попередньої угоди був би кращим, ніж те, що прем’єр-міністр Тереза Мей пропонує ЄС.
Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.
До слова, очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.