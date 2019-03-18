Міністр європейських справ Франції назвала свого кота Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами французького політика, кіт постійно нявчить, щоб йому відкрили двері. А коли двері відчинені, він нікуди не йде Фото ілюстративне

Французький міністр підкреслила, що Лондон поводиться, як її кіт

Міністр європейських справ Франції Наталі Луазо назвала свого кота Brexit через його нерішучий характер.

В цьому вона зізналася нещодавно під час одного з інтерв’ю, пише «Уніан» із посиланням на The Independent.

За словами французького політика, кіт постійно нявчить, щоб йому відкрили двері. А коли двері відчинені, він нікуди не йде. Саме так, мовляв, поводиться і Велика Британія у питанні членства в ЄС.

«Він будить мене кожного ранку і нявчить до хрипу, тому що хоче вийти. І потім, коли я відчиняю перед ним двері, він лишається на місці, нерішучий. А потім кіт пильно дивиться на мене, коли я виставляю його за двері», - пояснила Луазо.

Луазо буде головним кандидатом від партії президента Еммануеля Макрона на цьогорічних виборах до Європарламенту.

Луазо неодноразово жорстко чи навіть провокативно висловлювалася про переговори щодо Brexit. В жовтні вона припустила, що вихід Британії без будь-якої попередньої угоди був би кращим, ніж те, що прем’єр-міністр Тереза Мей пропонує ЄС.

Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.

До слова, очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.