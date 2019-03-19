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    У світі

    ЗМІ: Мей хоче попросити ЄС відтермінувати Brexit до 30 червня

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    Прем&rsquo;єр-міністр Великої Британії Тереза Мей - ЗМІ: Мей хоче попросити ЄС відтермінувати Brexit до 30 червня
    Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

    За інформацією ВВС, Мей напише листа ЄС з проханням відкласти Brexit до 30 червня з можливістю подальшого пролонгування

    Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей планує просити лідерів Євросоюзу відтермінували дату Brexit з 29 березня на 30 червня.

    Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела в британському уряді.

    За даними британського мовника, Мей напише листа ЄС з проханням відкласти Brexit до 30 червня з можливістю подальшого пролонгування.

    На думку прем’єра, відтермінування потрібне заради схвалення необхідного законодавства для виходу королівства з Євросоюзу. Ймовірно знадобиться пролонгування періоду на випадок, якщо парламент Британії не захоче схвалювати угоду Мей про вихід з ЄС. Але будь-які затримки повинні бути узгоджені з усіма 27 державами-членами ЄС.

    Зараз, за словами співрозмовників ЗМІ, остаточне рішення про тривалість відтермінування не ухвалили.

    Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.

    До слова, очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.

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