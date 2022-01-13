Ослабити Росію потрібно вже зараз

Поведінка української влади була неадекватною

Починаючи з кінця жовтня, після того, як ми вийшли з публічною заявою, підтверджуючи інформацію, яку нам надали партнери зі США, НАТО, інших країн-партнерів, поведінка української влади була неадекватною.

Вони заперечували концентрацію російських військ на кордоні, а також те, що Путін використовує елементи або інструменти гібридної війни. Застосовує всі наявні в нього можливості, починаючи від енергетичної атаки, економічної атаки, кібербезпеки, розміщення військ і найсучаснішого розвідувального та атакуючого обладнання проти України. Створює реальну загрозу вторгнення.

На сьогодні наші партнери з Європарламенту, з Єврокомісії, з Європейського Союзу потребують ініціативи з боку України: а що саме ми від них чекаємо?

Я би це розділив на три блоки:

Перше. Рішучі санкції, які мають бути застосовані уже зараз для того, щоб ослабити Росію, її військову міць і апетити щодо України та європейської безпеки загалом. Сьогодні ми мали окремі зустрічі з представниками НАТО, де ми вийшли на позицію, яка продемонструвала відсутність будь-яких ультиматумів з цього приводу.

Також має бути другий пакет пекельних санкцій, які включають і ситуацію щодо SWIFT, і ситуацію стосовно найближчого оточення Путіна. Усі мають чітко знати, що навіжені ідеї вторгнення точно не залишаться без реакції всього світу.

Друге. Збільшення можливостей України для відсічі агресії. Мова йде і про підтримку України в питаннях «Північного потоку-2», і про військову допомогу, і про План дій щодо членства в НАТО, який обов’язково має бути прийнятий в Мадриді в середині цього року. Безумовно, ми мали б це зробити ще в грудні 2019, але тоді в української влади, на жаль, були інші пріоритети. Ми просто передали документи, як ми це бачимо.

Третє. Позиції щодо об’єднання, єдності, якої сьогодні потребує Україна.

Стала своєчасною заява заступника Державного секретаря США з політичних питань, великого друга України, людини, яка дуже добре розуміє ситуацію в Україні – Вікторії Нуланд.

Вона сказала, що на сьогодні першим пріоритетом для України є єднання політичних сил, не роздмухування конфліктів і неможливість для Путіна підірвати Україну зсередини. Бо так виявляється, що у нас сьогодні, крім Путіна, загрозою для України є українська влада, яка робить ті чи інші неадекватні дії, які дуже важко пояснювати нашим закордонним партнерам.

І ми сподіваємось, що хоч так вони почують, що сьогодні радять нам наші партнери по НАТО та Європейському Союзу. Ми не повинні дати Путіну сценарії, реалізовані з Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, повторити в Україні.

Я хочу нагадати, що наступного тижня у Страсбурзі відбудуться сесії Європейського парламенту. Україна сьогодні потребує двох речей. Перше – це збільшення потужності і здатності України давати відсіч агресії, з урахуванням всіх факторів гібридної війни. І друге – це зміцнення міжнародної коаліції на нашу підтримку.

І в цьому випадку Європейський Союз, а конкретно Європейська народна партія тут відіграватиме величезну роль.

Джерело: блог Петра Порошенка

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