Jysk йде з Росії. У Москві покупці гребуть все підряд (відео)

Москвичі кинулися купляти рушники та постільну білизну в крамницях відомого данського ритейлера, які за місяць закриються назавжди

Данська компанія JYSK, що спеціалізується на товарах для дому, заявила, що залишає російський ринок. Про це пише Telegram-канал «Кровавая барыня».

Це викликало справжні ажіотаж у російських покупців, які кинулися до найближчих крамниць цієї компанії – і скупляють там усе, до чого тільки можуть дотягнутися.

За свідченнями очевидців, найбільшим попитом у жителів російської столиці користуються чомусь рушники та постільна білизна.

Покупці, які вирішили на прощання запастися товарами виробництва JYSK, бідкаються, що в крамницях, які орієнтовно за місяць мають зачинитися назавжди, немає жодних знижок. Зокрема, люди стверджують, що «покривало як коштувало 5 тис. рублів (близько 1670 грн – ред.), так і коштує».

На відео, знятих у московських крамницях данської компанії, можна побачити величезні черги. Одна зафільмована блогерами черга розтяглася від каси на увесь магазин.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної російсько-української війни Захід запровадив санкції проти Росії, чим змусив велику частину світових компаній залишити російський ринок.

Так, на початку березня відома шведcька компанія Ikea, яка продає меблі й товари для дому, вирішила призупинити роботу в Росії. Це викликало точно такий же ажіотаж, росіяни купляли у крамницях Ikea усе, на що у них вистачало грошей, створюючи дикі черги.

Пізніше панічні настрої жителів російської столиці змусили їх накинутися на аптеки. Двоюрідний брат убитого в Москві опозиціонера Бориса Немцова пояснив - москвичі бояться, що через війну, яку Путін розв'язав в Україні, світ перестане постачати Росії ліки.