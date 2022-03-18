  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Російський диктатор Путін сьогодні виступить із зверненням

    Російський диктатор Путін сьогодні виступить із зверненням
    фото з відкритих джерел

    Швидше за все, темою буде війна проти України

    Сьогодні російський диктатор Володимир Путін звернеться з промовою до свого народу РФ. Про це повідомляються російські ЗМІ

    Швидше за все, темою буде війна проти України. Це буде знакове звернення, виходячи з тексту можна буде зрозуміти подальші плани Кремля щодо ходу війни.

    Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російський диктатор Путін сьогодні виступить із зверненням