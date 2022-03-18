Російський диктатор Путін сьогодні виступить із зверненням

Швидше за все, темою буде війна проти України

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін звернеться з промовою до свого народу РФ. Про це повідомляються російські ЗМІ

Швидше за все, темою буде війна проти України. Це буде знакове звернення, виходячи з тексту можна буде зрозуміти подальші плани Кремля щодо ходу війни.

Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.