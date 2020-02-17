Кабмін опублікував звіт про діяльність за 2019 рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд відзвітував про хід і результати виконання програми діяльності

Кабінет міністрів України оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік. Звіт опублікований на урядовому порталі.

У звіті говориться, що уряд за багатьма напрямками тільки закладає основу подальших реформ. В заслуги нинішній Кабмін приписує собі забезпечення доступності ліків, підвищення якості освіти та захист дітей-сиріт.

«З метою недопущення зниження рівня добробуту українців ми створили умови для зниження сум у платіжках за теплову енергію, яке вже стало реальністю для значної частини домогосподарств», - йдеться в документі.

Крім того, значна увага приділена забезпеченню макроекономічної стабільності, підвищенню інвестиційної привабливості та поліпшенню умов ведення бізнесу.

Також нагадаємо, що Рада розгляне звіт уряду на цьому тижні.

Відтак, у п’ятницю у Раді буде виступ прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Крім того, Разумков запропонував заслухати міністра охорони здоров’я України Зоряну Скалецьку щодо ситуації з коронавірусом.

До слова, раніше глава уряду Олексій Гончарук пообіцяв, що українці в лютому отримають «найнижчу платіжку за всю зиму».

Тим не менш, слід зазначити, що боржників за комуналку чекають великі неприємності.

Читайте також: