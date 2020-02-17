Кабмін опублікував звіт про діяльність за 2019 рік
Уряд відзвітував про хід і результати виконання програми діяльності
Кабінет міністрів України оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік. Звіт опублікований на урядовому порталі.
У звіті говориться, що уряд за багатьма напрямками тільки закладає основу подальших реформ. В заслуги нинішній Кабмін приписує собі забезпечення доступності ліків, підвищення якості освіти та захист дітей-сиріт.
«З метою недопущення зниження рівня добробуту українців ми створили умови для зниження сум у платіжках за теплову енергію, яке вже стало реальністю для значної частини домогосподарств», - йдеться в документі.
Крім того, значна увага приділена забезпеченню макроекономічної стабільності, підвищенню інвестиційної привабливості та поліпшенню умов ведення бізнесу.
Також нагадаємо, що Рада розгляне звіт уряду на цьому тижні.
Відтак, у п’ятницю у Раді буде виступ прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Крім того, Разумков запропонував заслухати міністра охорони здоров’я України Зоряну Скалецьку щодо ситуації з коронавірусом.
До слова, раніше глава уряду Олексій Гончарук пообіцяв, що українці в лютому отримають «найнижчу платіжку за всю зиму».
Тим не менш, слід зазначити, що боржників за комуналку чекають великі неприємності.