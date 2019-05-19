Кабмін оскаржив скасування націоналізації Приватбанку
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Розсилка
Зазначено, що заявником апеляційної інстанції є Кабмін
Кабінет Міністрів України оскаржив рішення Окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування націоналізації Приватбанку. Про це повідомляє УНН з посиланням на перелік апеляційних скарг Окружного адмінсуду.
Так, скарга подана через Окружний адміністративний суд 16 травня. Зазначено, що заявником апеляційної інстанції є Кабмін.
Таким чином, подача скарги перешкоджає вступу в силу рішення від 18 квітня про скасування націоналізації Приватбанку – воно не вступить до винесення постанови судом апеляційної інстанції за наслідками розгляду скарги.
У той же час, дати надсилання до апеляційного суду поки немає.
Нагадаємо, суд відхилив апеляцію НБУ на користь екс-акціонерів Приватбанку.
Як повідомлялось, 18 квітня суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку.
У НБУ заявили, що готують апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізації Приватбанку. Мінфін приєднався до намірів оскаржувати рішення суду. У РНБО провели нараду щодо Приватбанку і склали протокол доручень.