Комітет Ради рекомендує призначити Ляшка міністром охорони здоров'я

Своєю місією на посаді Ляшко назвав боротьбу з коронавірусом, збільшення темпів вакцинації та створення нової медичної системи.

Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування підтримав призначення головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я. Відповідне рішення 19 травня схвалили 13 членів комітету.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль перед членами комітету зазначив, що кандидат має великий досвід роботи в управлінській сфері.

Віктор Ляшко попросив нардепів після голосування провести зустріч, де б могли обговорити подальші плани. Своєю місією на посаді Ляшко назвав боротьбу з коронавірусом, збільшення темпів вакцинації та створення нової медичної системи.

«Я обіцяю, що в літній період ми зробимо понад 10 мільйонів щеплень, це п'ять мільйонів щеплених українців», – заявив Ляшко.

Він додав, що заробітні плати медичних працівників мають бути переглянутими. На питання, чи обрав Ляшко нового головного санітарного лікаря, він відповів, що обрав свого наступника, проте поки не буде його називати.

Нагадаємо, учора, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.