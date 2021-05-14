П’ять з шести членів наглядової ради «Нафтогазу» залишили посади

Із завтрашнього дня в наглядової ради «Нафтогазу» не буде кворуму для ухвалення рішень

У складі наглядової ради залишиться лише Роберт Бенш

П’ять з шести членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» припиняють повноваження з 14 травня . У складі наглядової ради залишиться лише Роберт Бенш.

Як повідомляє пресслужба компанії, 30 квітня п’ять членів наглядової ради публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Йдеться про Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлію Ковалів і Наталію Бойко. Припинення повноважень набуває чинності 14 травня.

Зараз у складі наглядової ради «Нафтогазу» залишається лише громадянин США Роберт Бенш, а в наглядової ради не буде кворуму для ухвалення рішень.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до наглядової ради «Нафтогазу» може приєднатися представник США.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції з 30 квітня перевіряє призначення Юрія Вітренка новим головою правління НАК «Нафтогаз» України на конфлікт інтересів.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що звільнення голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини України із міжнародними партнерами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Згодом члени правління «Нафтогазу» звернулися по допомогу до Кабміну.

Як відомо, Кабмін закликав наглядову раду «Нафтогазу» продовжити виконувати обов’язки до призначення нових членів.

ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.