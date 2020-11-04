Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку

Абромавічус призначається членом наглядової ради банку як представник держави від президента

Згідно з документом, у наглядовій раді Ощадбанку припиняються повноваження Юрія Храмова

Кабінет міністрів на засіданні 4 листопада призначив ексміністра економіки та колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного Ощадбанку. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, опублікувавши проєкт розпорядження уряду.

Згідно з документом, у наглядовій раді Ощадбанку припиняються повноваження Юрія Храмова, а Абромавичус призначається членом наглядової ради банку як представник держави від президента.

Як повідомлялося 6 жовтня, президент Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора «Укроборонпрому».

Нагадаємо, що писали ЗМІ про роботу Абромавичуса в Укроборонпромі: падіння виробництва, масові звільнення і нові борги.