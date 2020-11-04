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    Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку

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    Абромавічус призначається членом наглядової ради банку як представник держави від президента - Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку
    Абромавічус призначається членом наглядової ради банку як представник держави від президента

    Згідно з документом, у наглядовій раді Ощадбанку припиняються повноваження Юрія Храмова

    Кабінет міністрів на засіданні 4 листопада призначив ексміністра економіки та колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного Ощадбанку. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, опублікувавши проєкт розпорядження уряду.

    Згідно з документом, у наглядовій раді Ощадбанку припиняються повноваження Юрія Храмова, а Абромавичус призначається членом наглядової ради банку як представник держави від президента.

    Як повідомлялося 6 жовтня, президент Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора «Укроборонпрому».

    Нагадаємо, що писали ЗМІ про роботу Абромавичуса в Укроборонпромі: падіння виробництва, масові звільнення і нові борги.

    Кабмін Ощадбанк Айварас Абромавичус Telegram президент звільнення
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